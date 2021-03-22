Приседания – очень популярное упражнение, о существовании которого знает каждый. Однако подходит оно не всем.

Кому следует приседать, а кому не подходит это упражнение, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Почему приседания – не панацея. Всем девушкам хочется стройных ног и подтянутых ягодиц. И первое, что приходит в голову – это, конечно же, приседания. Упражнение действительно хорошее, но надо понимать, для чего конкретно выполнять приседания и кому они нужны, а кому – нет,

– отметила Медушкина.

Кому нужны приседания

Приседания – базовое упражнение, которое считается тяжелым и энергозатратным. Оно влечет за собой микроразрывы тканей (особенно, если заниматься с весом) и за счет этого наращивается мышечная ткань.

Однако если вы хотите просто подтянуть формы, не увеличивая объемы, то к подобным упражнениям нужно относиться осторожно.

Приседания – упражнение, которое нужно далеко не всем / Фото pinterest

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Невозможно одновременно накачать круглые ягодицы и похудеть. Сначала одно, потом другое. Поэтому обращайте внимание на изоляционные упражнения. Особенно это касается девушек, которые не гонятся за рельефом и круглой попой, кого в целом устраивают их объемы, но хотелось бы просто убрать обвислости. Ведь чем круглее и объемнее попа, тем больше в ней массы. Чем больше массы – тем она тяжелее. А значит, больше склонна к обвисанию и появлению ушек,

– пояснила Екатерина Медушкина.

Она уточнила, что если хочется просто сделать попу упругой, то нужны не приседания, а функциональный тренинг с собственным весом, а также махи и экстензия. Они позволят укрепить, подсушить и подтянуть мышцы, не увеличивая их в объеме.

Какие упражнения помогут подтянуть ягодицы, не увеличивая их в объеме, смотрите на видео: