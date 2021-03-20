Многие девушки мечтают об идеальном теле: тонкой талии, стальном прессе и кубиках на животе. Для достижения цели придется хорошо поработать.

Эффективные упражнения, которые помогут достичь идеального пресса, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Пресс – это условное название мышц живота: прямой, внутренней и наружной косых, поперечной. Прямая мышца живота – это как раз те самые кубики. Поэтому пресс есть у всех. А дальше шок-контент: получается, что и кубики есть у всех. Только они спрятаны за слоем подкожного жира,

– отметила Самойлова.

Как получить красивый пресс

Для того чтобы увидеть заветные кубики на животе, многие ежедневно выполняют тренировки на эту группу мышц.

Однако, по словам Евгении Самойловой, даже если ежедневно качать пресс, рельеф проявится только после того, как уменьшится жировая прослойка. Это значит, что без дефицита калорий не обойтись.

Идеальный можно сделать даже дома / Фото vimo

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Не существует верхнего и нижнего пресса, это одна большая мышца и часть мышечного корсета, которая поддерживает тело. Она делится на 6 частей сухожильными перемычками. Каждая такая часть и есть один кубик,

– пояснила тренер.

Какие упражнения помогут "найти" пресс

Все упражнения делаем в 3-4 подхода.

Передача мяча – 20 раз. Подъем ног боком вверх – 20 повторений на каждую сторону. Выталкивание таза вверх – 20 раз. Касание рукой с мячом противоположной ноги – 20 на каждую ногу.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: