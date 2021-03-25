Якщо ви вирішили позбутися від кількох кілограмів, без контролю харчування не обійтися. Важливо знати, які солодощі можна вживати.

Перелік корисних смаколиків, які не завадять схуднути, назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Всі ми знаємо, що швидкі вуглеводи – це погано для схуднення, але іноді хочеться. Найбільш безпечним буде те, що є чистим вуглеводом без зв'язки з жирами, щоб дати можливість просто швидко засвоїтися. Наприклад: торт – це і жири, і вуглеводи, а ось зефір – це про чистий вуглевод,

– зазначила Усенко.

ТОП солодощів, якими можуть побалувати себе ті, хто худне

зефір;

мармелад;

сухофрукти;

фрукти;

пастила;

сорбет;

фруктові чіпси;

шоколад (вміст какао більше, ніж 80%);

чурчхела;

варіанти солодощів на правильному харчуванні.

Мармелад – один зі смаколиків, рекомендованих нутриціологинею / Фото Pixabay

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Як часто можна собі дозволити щось з цього списку? Якщо у вас активне схуднення, тоді намагаємося не частіше одного разу на тиждень, якщо ми говоримо про сорбет, мармелад, зефір, шоколад, варіанти солодощів з урахуванням правильного харчування. Все інше буде залежати від ваших схем харчування,

– наголосила Ольга Усенко.

Ті, хто худне, іноді можуть побалувати себе зефіром / Фото Pixabay

За словами нутриціологині, якщо результат вже досягнутий, через день можна балувати себе чимось зі списку. Головне – відстежувати, чи не впливає це на вашу форму.