З наближенням літа кожна дівчина хоче виглядати ідеально. Схуднення – виклик, до якого потрібно правильно підійти.

Яких правил слід дотримуватися, щоб знизити вагу, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Всі ми знаємо, що схуднути – той ще виклик. Багато хто з нас цього хоче, але часто відкладає на потім. А з року в рік метаболізм змінюється, кишечник слабшає, і шлунок справляється не так добре, як раніше. Потрібно постійно підтримувати себе у тонусі не тільки зовні, але і внутрішньо,

– зазначила Боржемська.

Як легко схуднути: 5 порад

1. Масаж кишечника

За словами тренерки, для того щоб завести кишечник, необхідно вранці натщесерце робити самомасаж живота протягом 5 хвилин, не встаючи з ліжка.

Проводьте кругові рухи, погладжуючи долонею з легким натиском за годинниковою стрілкою по ходу товстого кишечника, роблячи повільний глибокий вдих і видих,

– пояснила Боржемська.

2. Виключіть непереносимі продукти

Вживання непереносимих продуктів може спровокувати проблеми з травленням, набір ваги, негативно впливати на сон і настрій. Необхідно провести діагностику і виключити всі непереносимі продукти харчування.

Перше правило схуднення – збалансоване харчування / Фото Pixabay

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3. Кислотність

Здоров'я організму, швидкість метаболізму і контроль ваги залежить від кислотно-лужної рівноваги. Для того щоб підтримувати нормальну рН організму, необхідно правильно поєднувати продукти. Тому, за словами тренерки, рекомендується продукти з вмістом білка вживати разом з овочевим гарніром.

4. Водний режим

Протягом дня необхідно пити багато чистої води.

Для схуднення необхідно дотримуватися водного режиму / Фото Pixabay

5. Добре розжовуйте їжу

Звичайно, ми можемо харчуватися максимально правильно, але травний процес починається, як прийнято думати, не у шлунку, а вже у ротовій порожнині. Повільний прийом і ретельне пережовування їжі дозволяє швидше відчути насичення і зменшити об'єм з'їденої їжі,

– резюмувала Марина Боржемська.