Багато жінок після 40 років помічають у себе надлишкову вагу. Пов'язано це з гормональною перебудовою.

На що звернути увагу, щоб знизити вагу в 40+ років, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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З віком худнути стає все складніше, а старі "добрі" методи на кшталт дієт і голодувань більше не працюють. Але це не означає, що після 40 схуднути неможливо! Просто тепер у нас інші пріоритети,

– зазначила Медушкіна.

Харчування для жінок 40+. Жіночий організм потребує не тільки дотримання дефіциту калорій для схуднення, але і балансу нутрієнтів. Це дозволить зробити шкіру більш щільною і пружною, а також підтримати гормональний фон і підвищити рівень енергії. Білок. У їжу необхідно вживати достатньо білка, щоб вироблявся колаген. Він відповідає за міцність і еластичність тканин.

А також жирів, оскільки з них будуються жіночі статеві гормони (естроген і прогестерон). Норма жирів для жінок після 40 років – від 60 до 102 грамів / доба. Не думайте, що якщо ви відмовитеся від яєць, вершкового масла або жирних молочних продуктів, ви почнете худнути. Зовсім ні! Справа лише у кількості,

– пояснила фітнес-експертка.

Грамотне харчування – запорука шикарної фігури після 40 років / Фото pinterest

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Стан судин. Важливо стежити за рівнем холестерину. Він може бути підвищений через сидячий спосіб життя, зайву вагу, дефіцит вітаміну D і Омега-3. Тренування. Спорт необхідний не тільки для того, щоб спалювати калорії. Важливо зміцнювати спину і суглоби, підвищувати гнучкість і еластичність м'язів і зв'язок. Крім того, за словами фітнес-експертки, обов'язково потрібен силовий тренінг, щоб підтримувати м'язи у тонусі. Гормональний фон. Нутриціологиня пояснила, що вага зростає не через гормональні порушення. За її словами, найчастіше все відбувається навпаки – вага набирається через неправильний підхід до харчування, а це в свою чергу порушує роботу ендокринних органів. Тому перше, що потрібно зробити – налагодити харчування.

Перше правило для схуднення – збалансоване харчування / Фото nur