Похудение после 40 лет: 5 пунктов, которые нужно учесть
Многие женщины после 40 лет замечают у себя избыточный вес. Связано это с гормональной перестройкой.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
На что обратить внимание, чтобы снизить вес в 40+ лет, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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С возрастом худеть становится все сложнее, а старые "добрые" методы вроде диет и голоданий больше не работают. Но это не значит, что после 40 похудеть невозможно! Просто теперь у нас другие приоритеты,
– отметила Медушкина.
- Питание для женщин 40+. Женский организм требует не только соблюдения дефицита калорий для похудения, но и баланса нутриентов. Это позволит сделать кожу более плотной и упругой, а также поддержать гормональный фон и повысить уровень энергии.
- Белок. В пищу необходимо употреблять достаточно белка, чтобы вырабатывался коллаген. Он отвечает за прочность и эластичность тканей.
А также жиров, так как из них строятся женские половые гормоны (эстроген и прогестерон). Норма жиров для женщин после 40 лет – от 60 до 102 граммов/сутки. Не думайте, что если вы откажетесь от яиц, сливочного масла или жирных молочных продуктов, вы начнете худеть. Вовсе нет! Дело только в количестве,
– пояснила фитнес-эксперт.
Грамотное питание – залог шикарной фигуры после 40 лет / Фото pinterest
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- Состояние сосудов. Важно следить за уровнем холестерина. Он может быть повышен из-за сидячего образа жизни, лишнего веса, дефицита витамина D и Омега-3.
- Тренировки. Спорт необходим не только для того, чтобы сжигать калории. Важно укреплять спину и суставы, повышать гибкость и эластичность мышц и связок. Кроме того, по словам фитнес-эксперта, обязательно нужен силовой тренинг, чтобы поддерживать мышцы в тонусе.
- Гормональный фон. Нутрициолог пояснила, что вес растет не из-за гормональных нарушений. По ее словам, чаще все происходит наоборот – вес набирается из-за неправильного подхода к питанию, а это в свою очередь нарушает работу эндокринных органов. Поэтому первое, что нужно сделать – наладить питание.
Первое правило для похудения – сбалансированное питание / Фото nur
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