Каждая девушка мечтает о красивом и стройном теле. Особого внимания заслуживают ягодицы.

Секреты идеальных ягодиц раскрыла фитнес-блогер и тренер Aleksa Svarovskyh.

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Упругие ягодицы: что нужно знать

Тренировки должны быть системными. По словам фитнес-блогера, необходимо установить связь с мышцами, над которыми работаешь. Белок в рационе. Ежедневно нужно употреблять не менее 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. Без соблюдения этого правила, накачать ягодицы не получится.

Тренироваться можно даже дома, главное, чтобы занятия были системными / Фото cosmopolitan

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Отдых. Помните, что организм должен восстанавливаться. Тренер подчеркнула, что больше тренировок – не значит быстрый результат. Достаточно 3-4 занятия в неделю. Удовольствие. Все занятия и тренировки должны быть в кайф, а процесс – доставлять удовольствие. Также помните, что хорошие вещи и обувь поднимут настроение во время выполнения упражнений.

Тренировки должны быть комфортными / Фото pinterest

ТОП-5 упражнений для ягодиц смотрите на видео: