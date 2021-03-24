Как получить упругие ягодицы: ТОП-5 упражнений
Каждая девушка мечтает о красивом и стройном теле. Особого внимания заслуживают ягодицы.
Источник:Инстаграм Aleksa Svarovskyh
Секреты идеальных ягодиц раскрыла фитнес-блогер и тренер Aleksa Svarovskyh.
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Упругие ягодицы: что нужно знать
- Тренировки должны быть системными. По словам фитнес-блогера, необходимо установить связь с мышцами, над которыми работаешь.
- Белок в рационе. Ежедневно нужно употреблять не менее 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. Без соблюдения этого правила, накачать ягодицы не получится.
Тренироваться можно даже дома, главное, чтобы занятия были системными / Фото cosmopolitan
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- Отдых. Помните, что организм должен восстанавливаться. Тренер подчеркнула, что больше тренировок – не значит быстрый результат. Достаточно 3-4 занятия в неделю.
- Удовольствие. Все занятия и тренировки должны быть в кайф, а процесс – доставлять удовольствие. Также помните, что хорошие вещи и обувь поднимут настроение во время выполнения упражнений.
Тренировки должны быть комфортными / Фото pinterest
ТОП-5 упражнений для ягодиц смотрите на видео:
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