В США с 18 марта по 5 апреля проходят соревнования Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) для мужских и женских команд по баскетболу March Madness. И тренер женской сборной показала, как выглядит спортзалы для парней и девушек. Разница поразительная.

Тренер женской сборной Стэндфордского университета Али Кершнер опубликовала в сети фотографии зон для поднятия тяжестей для юношей и для девушек. Если для мужских команд NCAA выделено большое помещение, то женским сборным приходится тесниться в небольшом зале. Это касается и спортивного инвентаря.

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На снимках видно, что мужские команды могут проводить тренировки на площадке значительной площади с множеством скамеек, штанг и стоек для приседаний. В то же время женское помещение – это единственная стойка с легкими гантелями и несколько гимнастических ковриков.



Мужской зал vs женский зал / Фото twitter

Эта проблема должна быть решена. Эти женщины хотят и заслуживают того, чтобы им предоставлялись такие же возможности, как и мужчинам. В год, который определяют как год борьбы за равенство, – это возможность для того, чтобы обсудить такие моменты и стать лучше,

– выразила свое возмущение Али Кершнер.

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Однако вице-президент NCAA по женскому баскетболу Линн Хольцман быстро отреагировала на претензии тренера. Она объяснила: ассоциация признает, что некоторые из удобств, которые предоставлены всем командам независимо от пола, оказались недоступны на ранних этапах соревнования. И по мере продолжения турнира ассоциация планирует расширить несколько помещений.