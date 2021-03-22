Мышцы кора обеспечивают поддержку позвоночника и участвуют практически в каждом движении. Поэтому важно поддерживать их в тонусе и выполнять упражнения для их развития.

Для здоровой спины важно укреплять кор. Врач-реабилитолог Александр Ледень показал одно из эффективных упражнений, которое активирует мышцы кора. Во время выполнения этих движений работает мышца, выпрямляющая позвоночник, ромбовидная и ягодичные мышцы.

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Кор (от англ. "ядро", "центр") – это комплекс из нескольких мышц позвоночного и тазобедренного отделов. Самые известные мышцы кора – брюшной пресс, или прямая мышца живота, косые и поперечные мышцы живота, малые и средние ягодичные, мышцы задней поверхности бедра, подостная мышца (в районе лопаток), клювовидно-плечевая мышца и разгибающее мышцы спины.

Как выполнять упражнение на укрепление мышц кора

Встаньте на четвереньки, ладони расположите под плечами, колени под тазом. Одновременно вытяните правую ногу и левую руку. Вернитесь в исходное положение, а затем поменяйте сторону.

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Необходимо выполнять это упражнение 2 – 3 подхода по 12 – 15 повторений,

– отмечает реабилитолог.

Важно! Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль.