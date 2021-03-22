Целый день проводите за компьютером? Казалось бы, от чего можно устать, если не двигаешься? Между тем многие офисные работники до конца дня чувствуют себя обессиленными не только умственно и эмоционально, но и физически. Рассказываем, как этого избежать.

Вы должны научиться сидеть таким образом, чтобы в любой момент можно было встать, не прилагая никаких дополнительных усилий. Правильная осанка – это не какая-то неизменная позиция, а базовое положение, в котором человек может легко двигаться в разные стороны.

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Какой бы удобной ни казалась поза, не нужно сидеть в ней неподвижно долгое время. Старайтесь чаще менять положение тела: вытягивайте ноги, тянитесь за предметами на столе, периодически вставайте, делайте несколько шагов, потягивайтесь, наконец. Периодическая смена положения тела помогает держать в тонусе не только мышцы, но и мозг: новые телесные движения дают свежий взгляд на задачи и способствуют фокусировке внимания.

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Поэтому не забывайте иногда отвлекаться от рабочих задач и сконцентрироваться на теле: проверяйте, не устали ли мышцы, не слишком ли вы сутулитесь, не слишком ли напряжены. Удобно ли вашим ступням, локтям и спине. Приучив себя к таким регулярным проверкам, вы вскоре с удивлением заметите, что устаете на работе гораздо меньше, чем раньше.