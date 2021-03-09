При малоподвижном образе жизни поясница – самое уязвимое место. Чтобы сохранить здоровье спины, выполняйте упражнения для укрепления мышц, не выходя из дома. Одно из самых эффективных показал врач-реабилитолог Александр Ледень.

Как долго вы сидите на рабочем месте? Час, два? А может все восемь часов не отрываетесь от работы? Так, по словам реабилитолога, постоянная статическая нагрузка приводит к тому, что появляется гипертонус и снижается мобильность и в позвоночнике, и в других отделах тела.

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Чаще всего простые упражнения помогают улучшить осанку, гибкость и подвижность позвоночника,

– отмечает Александр Ледень, приводя пример одного из упражнений.

Сделайте выпад вперед, руки вместе, перед собой. Поверните руки вместе с корпусом в сторону ноги, которая впереди.

Необходимо выполнять это упражнение 2 – 3 подхода по 12 – 15 повторений.

Это упражнение активизирует подвздошно-поясничную мышцу поясницы, квадратную мышцу, косые мышцы живота, благоприятно влияет на мобильность в поясничном и грудном отделе позвоночника,

– уверяет специалист.

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Важно! Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль.