Реабилитолог показал 5-минутное упражнение от боли в пояснице: видео
Большую часть жизни мы проводим в сидячем положении. Неважно, сколько вам лет – 20 или 60 – многие из вас хоть раз испытывали дискомфорт и боль в поясничном отделе. К счастью, есть упражнения, которые помогут предотвратить или облегчить этот неприятный симптом.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Как говорит реабилитолог Александр Ледень, часто причиной боли в пояснице есть слабые ягодичные мышцы, в частности, средняя-седалищная. Они могут чувствовать чрезмерную нагрузку, когда вы носите тяжести или часто стоите с упором на одну ногу.
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Чтобы предотвратить боли в пояснице, нужно, чтобы ягодичные мышцы были всегда и сильными, и растянутыми. Поэтому выполняйте это упражнение для тренировки средне-ягодичной мышцы,
– советует врач.
Как выполнять упражнение от боли в пояснице
- Подойдите к стене боком;
- Поднимите ближнюю к стене ногу на 90 градусов;
- Приложите бедро к стене;
- Опуститесь.
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Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль,
– отметил Александр Ледень.
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