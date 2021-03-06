Большую часть жизни мы проводим в сидячем положении. Неважно, сколько вам лет – 20 или 60 – многие из вас хоть раз испытывали дискомфорт и боль в поясничном отделе. К счастью, есть упражнения, которые помогут предотвратить или облегчить этот неприятный симптом.

Как говорит реабилитолог Александр Ледень, часто причиной боли в пояснице есть слабые ягодичные мышцы, в частности, средняя-седалищная. Они могут чувствовать чрезмерную нагрузку, когда вы носите тяжести или часто стоите с упором на одну ногу.

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Чтобы предотвратить боли в пояснице, нужно, чтобы ягодичные мышцы были всегда и сильными, и растянутыми. Поэтому выполняйте это упражнение для тренировки средне-ягодичной мышцы,

– советует врач.

Как выполнять упражнение от боли в пояснице

Подойдите к стене боком; Поднимите ближнюю к стене ногу на 90 градусов; Приложите бедро к стене; Опуститесь.

Необходимо выполнять это упражнение по 10 – 15 повторений в 2 – 3 подхода на каждую сторону.

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Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль,

– отметил Александр Ледень.