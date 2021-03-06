Реабілітолог показав 5-хвилинну вправу від болю у попереку: відео
Велику частину життя ми проводимо у сидячому положенні. Неважливо, скільки вам років – 20 чи 60 – багато хто з вас хоч раз відчували дискомфорт і біль у поперековому відділі. На щастя, є вправа, яка допоможе запобігти або полегшити цей неприємний симптом.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Як говорить реабілітолог Олександр Ледень, часто причиною болю у попереку є слабкі сідничні м'язи, зокрема, середній-сідничний. Вони можуть відчувати надмірне навантаження, коли ви носите важкі речі або часто стоїте з упором на одну ногу.
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Щоб запобігти болю у попереку, потрібно, щоб сідничні м'язи були завжди і сильними, і розтягнутими. Тому виконуйте цю вправу для тренування середньо-сідничного м'яза,
– радить лікар.
Як виконувати вправу від болю у попереку
- Підійдіть до стіни боком;
- Підніміть ближню до стіни ногу на 90 градусів;
- Прикладіть стегно до стіни;
- Опустіться.
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Не поспішайте, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль,
– зауважив Олександр Ледень.
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