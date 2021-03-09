Ця проста вправа приведе у тонус м'язи попереку: відео
При малорухливому способі життя поперек – найвразливіше місце. Щоб зберегти здоров'я спини, виконуйте вправи для укріплення м'язів, не виходячи з дому. Одну з найефективніших показав лікар-реабілітолог Олександр Ледень.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Як довго ви сидите на робочому місці? Годину, дві? А може усі вісім годин не відриваєтесь від роботи? Так, за словами реабілітолога, постійне статичне навантаження призводить до того, що з'являється гіпертонус і знижується мобільність і в хребті, і в інших відділах тіла.
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Найчастіше прості вправи допомагають поліпшити поставу, гнучкість та рухливість хребта,
– зазначає Олександр Ледень, наводячи приклад однієї з вправ.
- Зробіть випад вперед, руки разом, перед собою.
- Поверніть руки разом з корпусом в сторону ноги, яка попереду.
Ця вправа активізує клубово-поперековий м'яз попереку, квадратний м'яз, косі м'язи живота, сприятливо впливає на мобільність в поперековому і грудному відділі хребта,
– запевняє фахівець.
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