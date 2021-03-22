Цілий день проводите за комп'ютером? Здавалося б, від чого можна втомитися, якщо не рухаєшся? Тим часом багато офісних працівників до кінця дня почуваються знесиленими не тільки розумово і емоційно, а й фізично. Розповідаємо, як цього уникнути.

Ви повинні навчитися сидіти таким чином, щоб у будь-який момент можна було встати, не докладаючи ніяких додаткових зусиль. Правильна постава – це не якась незмінна позиція, а базове положення, в якому людина може легко рухатися в різні боки.

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Якою б зручною не здавалася поза, не потрібно сидіти у ній нерухомо довгий час. Намагайтеся частіше міняти положення тіла: витягайте ноги, тягніться за предметами на столі, періодично вставайте, робіть кілька кроків, потягуйтеся, кінець кінцем. Періодична зміна положення тіла допомагає тримати в тонусі не тільки м'язи, але й мозок: нові тілесні рухи дають свіжий погляд на завдання і сприяють фокусуванні уваги.

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Тому не забувайте іноді відволікатися від робочих завдань і концентруватися на тілі: перевіряйте, чи не втомилися м'язи, чи не занадто ви сутулитеся, чи не занадто напружені. Чи зручно вашим ступням, ліктям та спині. Привчивши себе до таких регулярних перевірок, ви незабаром з подивом зауважите, що втомлюєтеся на роботі набагато менше, ніж раніше.