Зміцнюємо м'язи кора: ефективна вправа на 5 хвилин
М'язи кора забезпечують підтримку хребта і беруть участь практично в кожному русі. Тому важливо підтримувати їх у тонусі та виконувати вправи для їхнього розвитку.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Для здорової спини важливо зміцнювати кор. Лікар-реабілітолог Олександр Ледень показав одну з ефективних вправ, яка активує м'язи кора. Під час виконання цих рухів працює м'яз, що випрямляє хребет, ромбовидний та сідничні м'язи.
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Кор(від англ. "ядро", "центр") – це комплекс з декількох м'язів хребетного і тазостегнового відділів. Найвідоміші м'язи кора – черевний прес, або прямий м'яз живота, косі і поперечні м'язи живота, малі і середні сідничні, м'язи задньої поверхні стегна, підостний м'яз (в районі лопаток), клювовидно-плечовий м'яз і розгиначі м'язи спини.
Як виконувати вправу на зміцнення м'язів кора
- Встаньте на карачки, долоні розташуйте під плечима, коліна під тазом.
- Одночасно витягніть праву ногу та ліву руку.
- Поверніться у вихідне положення, а потім поміняйте сторону.
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Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 12 – 15 повторень,
– зазначає реабілітолог.
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