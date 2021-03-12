Заняття стретчингом – надзвичайно важливе тренування, адже правильна розтяжка збільшить вашу гнучкість і знизить ризик травм. Але мало хто знає, коли і як її правильно виконувати, щоб не нашкодити собі.

Навчитися розтягуватися дуже просто. Але розтягуватися можна правильно і неправильно. Правильна розтяжка проводиться в стані розслаблення, повільно, з фокусуванням уваги на потрібних м'язах. Неправильний спосіб розтяжки (на жаль, саме його практикують дуже багато людей) полягає у виконанні вправ ривками або розтягуванні м'язів до болю. І ще М'язи кора: головні помилки при зміцненні нижнього пресу та як їх уникнути

Розтяжка повинна приносити комфорт і задоволення / Фото pixabay Ось вам кілька корисних порад, аби заняття стретчингом приносило вам лише задоволення: Ваше тіло повинно бути розслаблене – без напруження у м'язах. Використовуйте додатковий інвентар (блоки для йоги, їх можна замінити на книги, ремінь або еспандер).

Опускайтеся до підлоги кожен раз трохи більше, але при цьому контролюєте навантаження таким чином, щоб опускатися під вагою власного тіла.

Не тягніться до втрати пульсу, розтяжка повинна приносити комфорт і задоволення.

Зупиняйтеся на терпимому, не потрібно рвати себе на частини – це лише викличе негатив до занять і дасть зворотний ефект.

Приділяйте розтяжці належну увагу – не буде ефекту від того, що ви будете весь день тягнутися до посиніння, а потім зробите перерву на тиждень. Краще по чуть-чуть, але з однаковою частотою.

Ходіть на розтяжку 3 – 4 рази на тиждень, але не більше, адже м'язам теж потрібно давати час на відновлення. Читайте також Як швидко накачати трицепс вдома: відео простої вправи View this post on Instagram A post shared by sᴍɪᴅʏᴜᴋ ᴀᴄᴀᴅᴇᴍʏ (@smidyukacademy)