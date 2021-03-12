Как растягиваться правильно: стретчинг, который будет приносить удовольствие
Занятия стретчингом – чрезвычайно важная тренировка, ведь правильная растяжка увеличит вашу гибкость и снизит риск травм. Но мало кто знает, когда и как ее правильно выполнять, чтобы не навредить себе.
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Научиться растягиваться очень просто. Но растягиваться можно правильно и неправильно. Правильная растяжка проводится в состоянии расслабления, медленно, с фокусировкой внимания на нужных мышцах. Неправильный способ растяжки (к сожалению, именно его практикуют очень многие) заключается в выполнении упражнений рывками или растяжении мышц к боли.
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Растяжка должна приносить комфорт и удовольствие / Фото pixabay
Вот вам несколько полезных советов, чтобы занятия стретчингом приносило вам только удовольствие:
- Ваше тело должно быть расслаблено – без напряжения в мышцах. Используйте дополнительный инвентарь (блоки для йоги, их можно заменить на книги, ремень или эспандер).
- Опускайтесь к полу каждый раз немного больше, но при этом контролируете нагрузки таким образом, чтобы опускаться под тяжестью собственного тела.
- Не тянитесь до потери пульса, растяжка должна приносить комфорт и удовольствие.
- Останавливайтесь на терпимом, не нужно рвать себя на части – это лишь вызовет негатив к занятиям и даст обратный эффект.
- Уделяйте растяжке должное внимание – не будет эффекта от того, что вы будете весь день тянуться до посинения, а потом сделаете перерыв на неделю. Лучше по чуть-чуть, но с одинаковой частотой.
- Ходите на растяжку 3 – 4 раза в неделю, но не больше, ведь мышцам тоже нужно давать время на восстановление.
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