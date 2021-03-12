Занятия стретчингом – чрезвычайно важная тренировка, ведь правильная растяжка увеличит вашу гибкость и снизит риск травм. Но мало кто знает, когда и как ее правильно выполнять, чтобы не навредить себе.

Научиться растягиваться очень просто. Но растягиваться можно правильно и неправильно. Правильная растяжка проводится в состоянии расслабления, медленно, с фокусировкой внимания на нужных мышцах. Неправильный способ растяжки (к сожалению, именно его практикуют очень многие) заключается в выполнении упражнений рывками или растяжении мышц к боли.

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Растяжка должна приносить комфорт и удовольствие / Фото pixabay

Вот вам несколько полезных советов, чтобы занятия стретчингом приносило вам только удовольствие:

Ваше тело должно быть расслаблено – без напряжения в мышцах. Используйте дополнительный инвентарь (блоки для йоги, их можно заменить на книги, ремень или эспандер).

Опускайтесь к полу каждый раз немного больше, но при этом контролируете нагрузки таким образом, чтобы опускаться под тяжестью собственного тела.

Не тянитесь до потери пульса, растяжка должна приносить комфорт и удовольствие.

Останавливайтесь на терпимом, не нужно рвать себя на части – это лишь вызовет негатив к занятиям и даст обратный эффект.

Уделяйте растяжке должное внимание – не будет эффекта от того, что вы будете весь день тянуться до посинения, а потом сделаете перерыв на неделю. Лучше по чуть-чуть, но с одинаковой частотой.

Ходите на растяжку 3 – 4 раза в неделю, но не больше, ведь мышцам тоже нужно давать время на восстановление.

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