Люди, которые хотят избавиться от лишних килограммов и регулярно взвешиваются, замечали, что в течение дня вес может меняться. Это может происходить по нескольким причинам.

Почему вес меняется в течение дня и какие могут быть последствия, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Некоторые люди, которые стремятся постройнеть, взвешиваются несколько раз в день. И могут замечать колебания. Например, утром вес меньше, чем был вчера. А под вечер цифра снова на прежней отметке. Не торопитесь расстраиваться и прекращать путь к стройности. Сейчас я расскажу вам, почему так может происходить,

– отметила Кален.

По ее словам, если вес за сутки увеличился на 1 – 2 килограмма, это не означает, что появились жировые отложения. Если человек питается по потребностям тела, то к вечеру вес может быть больше.

Причины колебания веса в течение дня

Стресс. Если в течение дня вы понервничали, к вечеру вес может вырасти. Задержка жидкости. Если вы ели соленую пищу, алкоголь и сладкое, плохо спали или были на жаре – все это вызывает задержку жидкости в организме и прибавку в весе.

Кроме веса, нужно ориентироваться на объемы / Фото woman.forumdaily

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Силовая тренировка.

После работы со штангой или гантелями в мышечных волокнах образуются микротрещины, объемы мышц увеличиваются, появляется отек. И мы можем наблюдать, что вес пошел в плюс,

– рассказала эксперт.

Прием пищи. Вес может прибавляться, пока еда переваривается. Но учитывайте, что калории из пищи расходуются на рабочие процессы организма. ПМС. Перед началом цикла вес у женщин может прибавляться на 1 – 3 килограмма. Они связаны с задержкой жидкости и изменениями гормонального фона.

Бывает и обратная ситуация, когда вес к вечеру снижается. Часто так происходит в первую неделю снижения веса, при переходе на интуитивное питание. Организм за день избавляется от шлаков, токсинов и лишней воды, и это видно на весах,

– пояснила Елена Кален.

Она подчеркнула, следует ориентироваться не только на цифры на весах, но и на объемы тела. Кроме того, нужно взвешиваться всегда в одно и тоже время, на голодный желудок и после похода в туалет.