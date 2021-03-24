Почему вес меняется в течение дня: 5 причин
Люди, которые хотят избавиться от лишних килограммов и регулярно взвешиваются, замечали, что в течение дня вес может меняться. Это может происходить по нескольким причинам.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Почему вес меняется в течение дня и какие могут быть последствия, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Некоторые люди, которые стремятся постройнеть, взвешиваются несколько раз в день. И могут замечать колебания. Например, утром вес меньше, чем был вчера. А под вечер цифра снова на прежней отметке. Не торопитесь расстраиваться и прекращать путь к стройности. Сейчас я расскажу вам, почему так может происходить,
– отметила Кален.
По ее словам, если вес за сутки увеличился на 1 – 2 килограмма, это не означает, что появились жировые отложения. Если человек питается по потребностям тела, то к вечеру вес может быть больше.
Причины колебания веса в течение дня
- Стресс. Если в течение дня вы понервничали, к вечеру вес может вырасти.
- Задержка жидкости. Если вы ели соленую пищу, алкоголь и сладкое, плохо спали или были на жаре – все это вызывает задержку жидкости в организме и прибавку в весе.
Кроме веса, нужно ориентироваться на объемы / Фото woman.forumdaily
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- Силовая тренировка.
После работы со штангой или гантелями в мышечных волокнах образуются микротрещины, объемы мышц увеличиваются, появляется отек. И мы можем наблюдать, что вес пошел в плюс,
– рассказала эксперт.
- Прием пищи. Вес может прибавляться, пока еда переваривается. Но учитывайте, что калории из пищи расходуются на рабочие процессы организма.
- ПМС. Перед началом цикла вес у женщин может прибавляться на 1 – 3 килограмма. Они связаны с задержкой жидкости и изменениями гормонального фона.
Бывает и обратная ситуация, когда вес к вечеру снижается. Часто так происходит в первую неделю снижения веса, при переходе на интуитивное питание. Организм за день избавляется от шлаков, токсинов и лишней воды, и это видно на весах,
– пояснила Елена Кален.
Она подчеркнула, следует ориентироваться не только на цифры на весах, но и на объемы тела. Кроме того, нужно взвешиваться всегда в одно и тоже время, на голодный желудок и после похода в туалет.
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