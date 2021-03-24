Як отримати пружні сідниці: ТОП-5 вправ
Кожна дівчина мріє про красиве і струнке тіло. На особливу увагу заслуговують сідниці.
Джерело:Інстаграм Aleksa Svarovskyh
Секрети ідеальних сідниць розкрила фітнес-блогерка і тренерка Aleksa Svarovskyh.
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Пружні сідниці: що потрібно знати
- Тренування мають бути системними. За словами фітнес-блогерки, необхідно встановити зв'язок із м'язами, над якими працюєш.
- Білок у раціоні. Щодня потрібно вживати не менше, ніж 1,5 грами білку на 1 кілограм ваги. Без дотримання цього правила, накачати сідниці не вийде.
Тренуватися можна навіть вдома, головне, щоб заняття були системними / Фото cosmopolitan
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- Відпочинок. Пам'ятайте, що організм має відновлюватися. Тренерка наголосила, що більше тренувань – не означає швидкий результат. Достатньо 3-4 заняття на тиждень.
- Задоволення. Усі заняття та тренування мають бути у кайф, а процес – приносити задоволення. Також пам'ятайте, що гарні речі та взуття піднімуть настрій під час виконання вправ.
Тренування мають бути комфортними / Фото pinterest
ТОП-5 вправ для сідниць дивіться на відео:
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