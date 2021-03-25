Как быстро похудеть к лету: известная тренер дала 5 советов
С приближением лета каждая девушка хочет выглядеть идеально. Похудение – вызов, к которому нужно правильно подойти.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Каких правил следует придерживаться, чтобы снизить вес, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Все мы знаем, что похудеть – тот еще вызов. Многие из нас этого хотят, но часто откладывают на потом. А из года в год метаболизм меняется, кишечник ослабевает, и желудок справляется не так хорошо, как раньше. Нужно постоянно поддерживать себя в тонусе не только внешне, но и внутренне,
– отметила Боржемская.
Как легко похудеть: 5 советов
1. Массаж кишечника
По словам тренера, для того чтобы завести кишечник, необходимо утром натощак делать самомассаж живота в течение 5 минут, не вставая с кровати.
Проводите круговые поглаживающие движения ладонью с легким нажимом по часовой стрелке по ходу толстого кишечника, делая медленный глубокий вдох и выдох,
– пояснила Боржемская.
2. Исключите непереносимые продукты
Употребление непереносимых продуктов может спровоцировать проблемы с пищеварением, набор веса, негативно влиять на сони настроение. Необходимо провести диагностику и исключить все непереносимые продукты питания.
Первое правило похудения – сбалансированное питание / Фото Pixabay
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3. Кислотность
Здоровье организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия. Для того чтобы поддерживать нормальную рН организма, необходимо правильно сочетать продукты. Поэтому, по словам тренера, рекомендуется продукты с содержанием белка употреблять вместе с овощным гарниром.
4. Водный режим
В течение дня необходимо пить много чистой воды.
Для похудения необходимо соблюдать водный режим / Фото Pixabay
5. Хорошо разжевывайте пищу
Конечно, мы можем питаться максимально правильно, но пищеварительный процесс начинается, как принято думать, не в желудке, а уже в ротовой полости. Медленный прием и тщательное пережевывание пищи позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи,
– резюмировала Марина Боржемская.
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