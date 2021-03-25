С приближением лета каждая девушка хочет выглядеть идеально. Похудение – вызов, к которому нужно правильно подойти.

Каких правил следует придерживаться, чтобы снизить вес, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Все мы знаем, что похудеть – тот еще вызов. Многие из нас этого хотят, но часто откладывают на потом. А из года в год метаболизм меняется, кишечник ослабевает, и желудок справляется не так хорошо, как раньше. Нужно постоянно поддерживать себя в тонусе не только внешне, но и внутренне,

– отметила Боржемская.

Как легко похудеть: 5 советов

1. Массаж кишечника

По словам тренера, для того чтобы завести кишечник, необходимо утром натощак делать самомассаж живота в течение 5 минут, не вставая с кровати.

Проводите круговые поглаживающие движения ладонью с легким нажимом по часовой стрелке по ходу толстого кишечника, делая медленный глубокий вдох и выдох,

– пояснила Боржемская.

2. Исключите непереносимые продукты

Употребление непереносимых продуктов может спровоцировать проблемы с пищеварением, набор веса, негативно влиять на сони настроение. Необходимо провести диагностику и исключить все непереносимые продукты питания.

Первое правило похудения – сбалансированное питание / Фото Pixabay

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3. Кислотность

Здоровье организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия. Для того чтобы поддерживать нормальную рН организма, необходимо правильно сочетать продукты. Поэтому, по словам тренера, рекомендуется продукты с содержанием белка употреблять вместе с овощным гарниром.

4. Водный режим

В течение дня необходимо пить много чистой воды.

Для похудения необходимо соблюдать водный режим / Фото Pixabay

5. Хорошо разжевывайте пищу

Конечно, мы можем питаться максимально правильно, но пищеварительный процесс начинается, как принято думать, не в желудке, а уже в ротовой полости. Медленный прием и тщательное пережевывание пищи позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи,

– резюмировала Марина Боржемская.