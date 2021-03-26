В Великий пост рекомендуется воздерживаться от ряда продуктов, однако хочется питаться вкусно и разнообразно. Для этого следует использовать правильные рецепты.

Рецептом вкусного постного плова поделилась диетолог Светлана Фус.

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Во время Великого поста можно есть много овощей, фруктов и круп. Одна из самых популярных – булгур. Предлагаю рецепт постного плова, который придется по вкусу всем членам семьи,

– отметила Фус.

Ингредиенты:

Крупа булгура – 1 стакан.

Помидоры квашеные рубленные – 400 грамм.

Нут отварной – 1 стакан.

Лук репчатый красный – 1 штука.

Перец сладкий красный – 1 штука.

Чеснок – 2 зубка.

Паста томатная – 1 столовая ложка.

Петрушка – пару веточек.

Мята – пару веточек.

Бульон овощной – 190 миллилитров.

Зира молотая – 1 чайная ложка.

Корица молотая – 0,25 чайной ложки.

Перец чили молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 столовых ложки.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Даже постный плов может быть вкусным / Фото kulinarenok

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