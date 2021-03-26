Как приготовить вкусный постный плов: рецепт от известного диетолога
В Великий пост рекомендуется воздерживаться от ряда продуктов, однако хочется питаться вкусно и разнообразно. Для этого следует использовать правильные рецепты.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Рецептом вкусного постного плова поделилась диетолог Светлана Фус.
Читайте Какие сочетания продуктов помогут похудеть: 4 варианта, которые вас удивят
Во время Великого поста можно есть много овощей, фруктов и круп. Одна из самых популярных – булгур. Предлагаю рецепт постного плова, который придется по вкусу всем членам семьи,
– отметила Фус.
Ингредиенты:
- Крупа булгура – 1 стакан.
- Помидоры квашеные рубленные – 400 грамм.
- Нут отварной – 1 стакан.
- Лук репчатый красный – 1 штука.
- Перец сладкий красный – 1 штука.
- Чеснок – 2 зубка.
- Паста томатная – 1 столовая ложка.
- Петрушка – пару веточек.
- Мята – пару веточек.
- Бульон овощной – 190 миллилитров.
- Зира молотая – 1 чайная ложка.
- Корица молотая – 0,25 чайной ложки.
- Перец чили молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 2 столовых ложки.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Даже постный плов может быть вкусным / Фото kulinarenok
Интересно Какую еду брать с собой на работу: 3 простых и вкусных рецепта
Как готовить:
- Лук очищаем и нарезаем кубиками. Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена и плодоножку, нарезаем средними кубиками. Масло разгореваем в толстостенной кастрюле. Кладем лук, перец, и томим в течение 10 минут, периодически помешивая.
- Добавляем чеснок, томатную пасту, зиру, корицу, чили, и томим в течение минуты, помешивая. Всыпаем булгур и готовим еще минуту. Добавляем рубленные помидоры и нут, вливаем бульон, увеличиваем огонь и доводим до кипения.
- Солим, перчим, накрываем кастрюлю крышкой и уменьшаем огонь до минимального, готовим 15 минут, чтобы жидкость полностью впиталась. Снимаем кастрюлю с огня и оставляем на 5 минут. Петрушку и мяту мелко нарезаем и перемешиваем с пловом.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter