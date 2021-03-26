ТОП-3 заправки для салатів: як зробити страву корисною
Для того щоб зробити салати смачними і корисними, слід відмовитися від майонезу. Замінити його можна заправками.
Джерело:Інстаграм wowbodyslim
ТОП-3 заправки для салатів опублікували в програмі схуднення wowbodyslim, авторами якої є тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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ТОП-3 заправки для салатів. Щоб зробити страву корисною – додавай не майонез, а готуй смачні заправки,
– зазначається у wowbodyslim.
1. Французька заправка
Інгредієнти:
- Томатна паста – 2 чайних ложки.
- Цукор – 1,5 чайної ложки.
- Подрібнена цибуля – 1 чайна ложка.
- Суха гірчиця – 1 чайна ложка.
- Паприка – 0,75 чайної ложки.
- Насіння селери – 0,25 чайної ложки.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
- Червоний винний оцет – 25 мілілітрів.
- Лимонний сік – 1,5 чайної ложки.
Змішуємо всі у мисці, повільно вливаємо олію, постійно збиваючи, до отримання однорідної емульсії.
Заправки зроблять салат корисним і смачним / Фото Pixabay
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Італійська заправка
Інгредієнти:
- Часник – 2 подрібнених зубчики.
- Цукор – 2 чайних ложки.
- Суха гірчиця – 2 чайних ложки.
- Сіль – 1,5 чайної ложки.
- Перець – 1,5 чайної ложки.
- Пластівці чилі – 0,5 чайної ложки.
- Винний оцет – 50 мілілітрів.
Все змішуємо. Тонкою рівномірною цівкою вливаємо олію, постійно розмішуючи, до отримання однорідної емульсії. Додаємо рубані пряні трави.
Класична заправка
Інгредієнти:
- Сік половини лимона.
- Сіль – 0,5 чайної ложки.
- Мелений чорний перець – 0,25 чайної ложки.
- Оливкова олія – 0,5 склянки.
- Гірчиця – за смаком.
Сік лимона збиваємо вінчиком, додаємо сіль, перець, оливкову олію. Додаємо трохи гірчиці.
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