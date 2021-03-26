Для того щоб зробити салати смачними і корисними, слід відмовитися від майонезу. Замінити його можна заправками.

ТОП-3 заправки для салатів опублікували в програмі схуднення wowbodyslim, авторами якої є тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан. Читайте Як приготувати смачний пісний плов: рецепт від відомої дієтологині ТОП-3 заправки для салатів. Щоб зробити страву корисною – додавай не майонез, а готуй смачні заправки,

– зазначається у wowbodyslim. 1. Французька заправка Інгредієнти: Томатна паста – 2 чайних ложки.

Цукор – 1,5 чайної ложки.

Подрібнена цибуля – 1 чайна ложка.

Суха гірчиця – 1 чайна ложка.

Паприка – 0,75 чайної ложки.

Насіння селери – 0,25 чайної ложки.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Червоний винний оцет – 25 мілілітрів.

Лимонний сік – 1,5 чайної ложки. Змішуємо всі у мисці, повільно вливаємо олію, постійно збиваючи, до отримання однорідної емульсії. Заправки зроблять салат корисним і смачним​ / Фото Pixabay Цікаво Які солодощі не завадять схудненню: нутриціологиня озвучила перелік Італійська заправка Інгредієнти: Часник – 2 подрібнених зубчики.

Цукор – 2 чайних ложки.

Суха гірчиця – 2 чайних ложки.

Сіль – 1,5 чайної ложки.

Перець – 1,5 чайної ложки.

Пластівці чилі – 0,5 чайної ложки.

Винний оцет – 50 мілілітрів. Все змішуємо. Тонкою рівномірною цівкою вливаємо олію, постійно розмішуючи, до отримання однорідної емульсії. Додаємо рубані пряні трави. Класична заправка Інгредієнти: Сік половини лимона.

Сіль – 0,5 чайної ложки.

Мелений чорний перець – 0,25 чайної ложки.

Оливкова олія – 0,5 склянки.

Гірчиця – за смаком. Сік лимона збиваємо вінчиком, додаємо сіль, перець, оливкову олію. Додаємо трохи гірчиці. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)