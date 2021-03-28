Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нужна сила воли. Именно этот навык помогает держать себя в руках, когда это нужно.

Где взять силу воли, чтобы худеть и не срываться, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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На консультациях мне часто говорят: "Я хочу похудеть, но не получается. Не получается отказаться от любимых продуктов или следовать диете. Держишься, держишься, а потом срыв". Да, действительно, одна из главных причин лишнего веса – срывы. Другими словами, недостаток силы воли,

– отметила Кален.

Где взять силу воли для похудения

По словам эксперта, сила воли является тем навыком, который помогает человеку сдерживать эмоциональное, импульсивное поведение. Для того чтобы проявлялась сила воли, нужна энергия.

Количество этой энергии конечное. Представьте, есть у нас "стакан энергии" на день. Если мы только расходуем энергию, то к концу дня ее в стакане становится совсем мало – сила воли ослабевает, и вечером контролировать свое импульсивное поведение становится сложнее. Именно по этой причине срывы происходят чаще вечером,

– пояснила Елена Кален.

Именно поэтому, по ее словам, необходимо научиться восполнять энергию. Это позволит контролировать импульсивное поведение и вес будет снижаться легче.

Без силы воли похудеть невозможно / Фото oum

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Как восполнить энергию

Делайте перерыв на отдых. Для этого планируйте ваш день с утра. Высыпайтесь ночью. Это позволит восполнить энергию для следующего дня. Эксперт рекомендует ложиться каждый день в одно и тоже время и не позднее 23:00.

Если начать больше отдыхать и высыпаться, силы воли появится больше, и тогда будет намного легче сдерживать себя от лишней еды, и вес начнет снижаться легко,

– резюмировала Елена Кален.