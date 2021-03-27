Как заниматься спортом дома: короткая тренировка на 15 минут
С приближением лета все больше людей хотят привести себя в форму. Многие хотят заниматься в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Какие упражнения можно выполнять дома – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Короткая тренировка на 15 минут. Вы новичок в спорте и не знаете, с чего начать дома. У вас нет времени на полноценную часовую тренировку, но хочется быть в форме. Вы хотели бы выполнять утреннюю гимнастику. Предлагаю такой вариант тренировки, которая займет у вас минимум времени, состоящую из разминки и 3-х самых простых основных упражнений,
– отметила Самойлова.
Какие упражнения входят в комплекс
- Приседания.
- Отжимания с колен.
- Скручивания на пресс.
Всего 3 упражнения позволят быть в форме / Фото fitnessera
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Каждое упражнение необходимо выполнить 3-4 подхода по 15-20 повторений.
Позже упражнения можно усложнить или заменить на другие. А пока – дерзайте,
– резюмировала Самойлова.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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