С приближением лета все больше людей хотят привести себя в форму. Многие хотят заниматься в домашних условиях.

Какие упражнения можно выполнять дома – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Короткая тренировка на 15 минут. Вы новичок в спорте и не знаете, с чего начать дома. У вас нет времени на полноценную часовую тренировку, но хочется быть в форме. Вы хотели бы выполнять утреннюю гимнастику. Предлагаю такой вариант тренировки, которая займет у вас минимум времени, состоящую из разминки и 3-х самых простых основных упражнений,

– отметила Самойлова.

Какие упражнения входят в комплекс

Приседания. Отжимания с колен. Скручивания на пресс.

Всего 3 упражнения позволят быть в форме / Фото fitnessera

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Каждое упражнение необходимо выполнить 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Позже упражнения можно усложнить или заменить на другие. А пока – дерзайте,

– резюмировала Самойлова.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: