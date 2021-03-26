Люди, которые хотят быстро похудеть, загоняют себя в тренажерном зале. Они готовы заниматься спортом каждый день.

Как чрезмерные физические нагрузки сказываются на похудении – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Чрезмерные физические нагрузки тормозят похудение. И в целом вредят организму. Когда мы всерьез озадачиваемся проблемой похудения, стимул бывает очень велик. И в попытке как можно быстрее привести себя в форму, многие начинают буквально изнурять себя физической нагрузкой. Ведь кажется, что чем сильнее изможден организм тренировками – тем больше потрачено калорий, а значит, быстрее можно скинуть все наеденное,

– отметила Медушкина.

Как подобрать правильную нагрузку

Она пояснила, что для правильного похудения организму нужна та активность, которая запустит обменные процессы для расщепления жиров.

Для этого, по словам эксперта, нужно учитывать индивидуальные особенности организма. Также важно понимать, что тренировочная программа будет разной в зависимости от уровня подготовки.

Нагрузка должна подбираться индивидуально / Фото Pixabay

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Что происходит при чрезмерных физнагрузках

Мышцы расщепляются под воздействием выделения катаболических гормонов, они просто расходуются в энергию, которой не хватает для выполнения тренировки не своей физической зоны выносливости,

– уточнила фитнес-эксперт.

Она добавила, что связки могут получить микроразрывы. Кроме того, чрезмерные нагрузки провоцируют патологические воздействия на суставы, а сердце начинает работать на износ, что может стать причиной аритмии и тахикардии.

Чрезмерная нагрузка может привести к проблемам со здоровьем / Фото Pixabay

В то же время центральная нервная система расстраивается, а обменные процессы замедляются. Следует учитывать, что если тренировка чрезмерная, восполнить запасы потраченных витаминов будет гораздо сложнее.

Соответственно, из-за такого количества более важных задач в организме жиросжигание откладывается в самый дальний ящик. Поэтому очень важна умеренность в физических нагрузках – не стоит истязать себя каждый день тренировками, ваш организм должен восстанавливаться,

– резюмировала Екатерина Медушкина.