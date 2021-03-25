Ягодицы – часть тела, которая всегда выдает состояние кожи и физическую подготовку девушек. Ведь именно в этой зоне наиболее отчетливо виден целлюлит.

Как подтянуть ягодицы в домашних условиях, чтобы тело выглядело стройным и ухоженным, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Подтягиваем ягодицы! Огненный сет. Конечно, тут в связке хорошо работают еще и бедра. И даже если вы мега занятая дама, то выделив на себя даже 20 минут в день, можно значительно улучшить внешний вид ягодиц,

– отметила Самойлова.

Как выполнять тренировку

Все упражнения необходимо делать одно за другим по кругу без отдыха. После круга отдыхаем в течение минуты и выполняем еще 2-3 круга.

Внимание! Для возвышения можно использовать толстую книгу.

Какие упражнения входят в один круг

Приседание с выпадом в сторону и назад с возвышения – по 12 повторений на каждую ногу (внимание: присед и выпад – это 1 раз).

Правильное питание и тренировки – залог красивого тела / Фото dreamfood

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Болгарский выпад с полуподъемом. Важно: вверх полностью не поднимаемся. Делаем по 15 раз на каждую ногу. Отведение бедра из стороны в сторону – по 40 раз на каждую ногу.

Для упругих ягодиц достаточно тренироваться по 20 минут в день / Фото fizkult-nn