Реабилитолог показал упражнение для спины, которое сочетает растяжку и укрепление мышц: видео
Боль в спине – распространенный симптом у тех, кто имеет сидячую работу или ведет малоподвижный образ жизни. И чтобы избежать обострений, нужно быть физически активными. Врач-реабилитолог показал упражнение, которое сочетает в себе и растяжку, и укрепления мышц.
Источник:инстаграм Александра Леденя
По словам реабилитолога Александра Леденя, при выполнении этого упражнения растягиваются квадратная мышца поясницы, ягодичные мышцы, мышцы пресса, а укрепляются ромбовидные и трапеции.
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При правильном выполнении упражнения происходит мобилизация в грудном отделе позвоночника, что позволяет вам быть более гибкими и подвижными,
– говорит Ледень.
Порядок выполнения упражнения
- Примите позу голубя (как на видео).
- Одну руку оставьте на полу, вторую положите кистью на затылок. Локтем этой же руки вернитесь к потолку, а потом обратно.
- Повторите это движение 12 – 15 раз, а затем поменяйте сторону.
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