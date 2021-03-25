Боль в спине – распространенный симптом у тех, кто имеет сидячую работу или ведет малоподвижный образ жизни. И чтобы избежать обострений, нужно быть физически активными. Врач-реабилитолог показал упражнение, которое сочетает в себе и растяжку, и укрепления мышц.