Реабілітолог показав вправу для спини, яка поєднує розтяжку і зміцнення м'язів: відеоінструкція
Біль у спині – поширений симптом у тих, хто має сидячу роботу або веде малорухливий спосіб життя. І щоб уникнути загострень, потрібно бути фізично активними. Лікар-реабілітолог показав вправу, яка поєднує у собі і розтяжку, і зміцнення м'язів.
Джерело:інстаграм Олександра Леденя
За словами реабілітолога Олександра Леденя, при виконанні цієї вправи розтягуються квадратний м'яз попереку, сідничні м'язи, м'язи преса, а зміцнюються ромбовидні і трапеції.
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При правильному виконанні вправи відбувається мобілізація у грудному відділі хребта, що дозволяє вам бути гнучкішими і рухливішими,
– говорить Ледень.
Порядок виконання вправи
- Прийміть позу голуба (як на відео).
- Одну руку залиште на підлозі, другу покладіть кистю на потилицю. Ліктем цієї ж руки поверніться до стелі, а потім назад.
- Повторіть це рух 12 – 15 разів, а потім поміняйте сторону.
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