Біль у спині – поширений симптом у тих, хто має сидячу роботу або веде малорухливий спосіб життя. І щоб уникнути загострень, потрібно бути фізично активними. Лікар-реабілітолог показав вправу, яка поєднує у собі і розтяжку, і зміцнення м'язів.