Простий тест на поставу: як перевірити, чи немає порушень
Проблеми з поставою є у багатьох – навіть у іменитих фітнес-тренерів. Але не завжди їх видно неозброєним оком. Фахівчиня Надія Пахірко показала вправу, яка допоможе виявити відхилення.
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Так, Надія Пахірко запропонувала простий, але важливий тест, за допомогою якого можна оцінити стан шийного відділу хребта. Читайте далі та дізнайтеся, що для цього потрібно зробити.
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Як пише спеціаліст, для перевірки постави максимально нахиліть голову вперед. Якщо ви легко торкаєтеся підборіддям грудей, з шийним відділом, швидше за все, все в порядку. Якщо ж ви можете доторкнутися підборіддям до грудей, тільки відкривши рот або у вас взагалі не виходить, тоді над поставою варто попрацювати.
Причина – задня частина шиї і верхній відділ спини сильно затиснуті. Швидше за все, ви звикли сидіти згорбившись. У такому положенні вага голови навантажує шию,
– говорить Пахірко.
За словами Надії, ми взагалі часто навантажуємо шию. Наприклад, дивимося в телефон, голова при цьому сильно відхиляється. І на кожні 2 сантиметри відхилення навантаження на шийний відділ зростає на 4 кілограми.
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Вирішити проблему вкрай важливо. Коли шия перенапружена і м'язи спазмовані, це призводить до появи набряків та перенапруження різних частин обличчя. Для цього потрібно почати працювати з м'язами спини та шиї, виконувати комплекс спеціальних вправ. Але перед цим краще проконсультуватися з лікарем.
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