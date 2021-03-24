Проблемы с осанкой есть у многих – даже у именитых фитнесс-тренеров. Но не всегда видны невооруженным глазом. Специалист Надежда Пахирко показала упражнение, которое поможет выявить отклонения.

Так, Надежда Пахирко предложила простой, но важный тест, с помощью которого можно оценить состояние шейного отдела позвоночника. Читайте дальше, чтобы узнать, что для этого нужно сделать.

И еще Легкое ежедневное упражнение на укрепление мышц спины: видеоинструкция

Как пишет специалист, для проверки осанки максимально наклоните голову вперед. Если вы легко касаетесь подбородком груди, с шейным отделом, скорее всего, все в порядке. Если вы можете прикоснуться подбородком к груди, только открыв рот или у вас вообще не получается, тогда над осанкой стоит поработать.

Причина – задняя часть шеи и верхний отдел спины сильно зажаты. Скорее всего, вы привыкли сидеть сгорбившись. В таком положении вес головы нагружает шею

– говорит Пахирко.

По словам Надежды, мы вообще часто нагружаем шею. Например, смотрим в телефон, голова при этом сильно отклоняется. И на каждые 2 сантиметра отклонения нагрузки на шейный отдел растет на 4 килограмма.

Читайте также Это простое упражнение приведет в тонус мышцы поясницы: видео

Решить проблему крайне важно. Когда шея перенапряжена и мышцы спазмированы, это приводит к появлению отеков и перенапряжение различных частей лица. Для этого нужно начать работать с мышцами спины и шеи, выполнять комплекс специальных упражнений. Но перед этим лучше проконсультироваться с врачом.