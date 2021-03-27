З наближенням літа все більше людей хочуть привести себе в форму. Багато хто хоче займатися у домашніх умовах.

Які вправи можна виконувати вдома – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Коротка тренування на 15 хвилин. Ви новачок у спорті і не знаєте, з чого почати вдома. У вас немає часу на повноцінне годинне тренування, але хочеться бути у формі. Ви хотіли б виконувати ранкову гімнастику. Пропоную такий варіант тренування, яке забере у вас мінімум часу, що складається з розминки і 3-х найпростіших основних вправ,

– зазначила Самойлова.

Які вправи входять в комплекс

Присідання. Віджимання з колін. Скручування на прес.

Всього 3 вправи дозволять бути у формі​ / Фото fitnessera

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Кожну вправу необхідно виконати в 3-4 підходи по 15-20 повторень.

Пізніше вправи можна ускладнити або замінити на інші. А поки – працюйте,

– резюмувала Самойлова.

Техніку виконання вправ дивіться на відео​: