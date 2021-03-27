Як займатися спортом вдома: коротке тренування на 15 хвилин
З наближенням літа все більше людей хочуть привести себе в форму. Багато хто хоче займатися у домашніх умовах.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Які вправи можна виконувати вдома – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Коротка тренування на 15 хвилин. Ви новачок у спорті і не знаєте, з чого почати вдома. У вас немає часу на повноцінне годинне тренування, але хочеться бути у формі. Ви хотіли б виконувати ранкову гімнастику. Пропоную такий варіант тренування, яке забере у вас мінімум часу, що складається з розминки і 3-х найпростіших основних вправ,
– зазначила Самойлова.
Які вправи входять в комплекс
- Присідання.
- Віджимання з колін.
- Скручування на прес.
Всього 3 вправи дозволять бути у формі / Фото fitnessera
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Кожну вправу необхідно виконати в 3-4 підходи по 15-20 повторень.
Пізніше вправи можна ускладнити або замінити на інші. А поки – працюйте,
– резюмувала Самойлова.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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