На украинском рынке представлено множество разнообразных круп. Их употребляют все: кто-то как самостоятельное блюдо, кто-то – как ингредиент.

В последние годы крупы используют даже для приготовления десертов. Полезно ли есть каши – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Крупы имеют достаточно длительный срок хранения, высокую питательную ценность и их просто приготовить.⁣⁣ Cейчас ассортимент каш большой. Мы можем употреблять их как самостоятельное блюдо, как гарнир к мясу и овощам или как ингредиент полезных салатов,

– отметила Фус.

Зачем есть каши

По словам диетолога, каши являются источником углеводов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма.

Эти вещества целебно влияют на пищеварение, нервную систему, работу сердца и сосудов, улучшают состояние кожи. Различные виды каш имеют свой состав и, соответственно, приносят определенную пользу⁣⁣,

– пояснила Светлана Фус.

Какие каши полезны

Самая полезная крупа – та, которая не очищена от зерновой оболочки. По словам врача, если оболочка удалена, количество пищевых волокон в крупах снижается и при этом растет их гликемический индекс. Этот момент важно учитывать при выборе крупы.

Выбирайте крупу, которая не очищена от зерновой оболочки / Фото Pixabay

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Кроме того, в крупы часто добавляют сахар, красители, ароматизаторы и жиры. Это каши быстрого приготовления – для употребления их достаточно залить горячей водой. Важно помнить, что они не подходят для полноценного приема пищи, поэтому не следует их употреблять.

Откажитесь от каш быстрого приготовления / Фото Pixabay

Полезная каша – та, где указано более длительное время приготовления. А значит, она меньше переделана. ⁣⁣Важен также способ приготовления,

– резюмировала Светлана Фус.