Интервальное голодание – один из популярных способов похудения. В последние годы он пользуется повышенным спросом.

Чем чревато интервальное голодание – пояснила известная тренер Марина Боржемская.

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Интервальное голодание работает по следующей схеме: 24 часа в сутки делятся на два окна. В одном умещаются все приемы пищи в день, а во втором происходит голодание. Размер этих окон может быть разный: 12/12, 14/10, 24/24. Но самым популярным вариантом голодания считается 16/8: употреблять пищу можно в течение 8 часов в день, а на остальные 16 приходится период голодания,

– отметила Боржемская.

Как интервальное голодание влияет на организм

Тренер уточнила, что периодическое голодание может неблагоприятно влиять на работу организма, спровоцировав головокружения и головные боли из-за изменений в питании, дискомфорт в желудке, изжога и отрыжка. Также не исключается расстройство процесса пищеварения.

По словам Боржемской, организм также может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани, после чего каждая приобретенная калория будет сразу откладываться.

По словам тренера, интервальное голодание – не лучший способ похудения / Фото Pixabay

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Кроме того, возьмем пример 16/8 – в эти 8 часов мы должны совершить два приема пищи. Если правильно рассуждать, что есть нужно каждые 3 – 4 часа. И в эти два приема нужно внести достаточное количество белков, жиров и углеводов. Это колоссальная нагрузка на организм. К тому же, во время интервального голодания упражнения должны быть минимальными: йога, пилатес, стрейчинг. Без физических нагрузок,

– отметила Марина Боржемская.

Она подчеркнула, что любые варианты питания не должны вредить здоровью, поэтому всегда необходимо консультироваться с врачом.

Фитнес-тренер уточнила, что не поддерживает приверженцев интервального голодания, так как считает, что не следует себя ограничивать. Самый эффективный и безопасный метод, по ее словам, – правильное питание и спорт.