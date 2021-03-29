Жир на животе и боках – проблема очень многих женщин. Каждая из них пытается ее решить, но всегда это дается просто.

Как убрать бока и живот рассказала известная фитнес-тренер Анита Луценко.

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Что поможет избавиться от живота и боков

Питание

Жир на животе – это все то, что ты съела свыше нормы. И тут как не бегай и не качай пресс по 300 раз – не поможет. Важно исправить еду! Нельзя тренироваться и потом есть все подряд и ждать, что ситуация измениться – это нереально!

– подчеркнула Анита Луценко.

Слабые стенки живота

В подобной ситуации вас спасет упражнение кегель. Также необходимо всегда держать живот подтянутым. По словам фитнес-эксперта, со временем это станет привычкой.

Избавиться от жира на боках и животе поможет питание / Фото a-clinic

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Вздутие

Если вы неправильно сочетаете продукты питания, может случаться вздутие. Для того чтобы определить, из-за чего именно оно происходит, необходимо 1-2 дня понаблюдать за собой. Так вы сможете проследить, что увеличивает живот – у всех этот пункт индивидуален.

Тренировки тренировками, а на 80% результат зависит от еды,

– резюмировала Анита Луценко.