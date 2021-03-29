Целлюлит – проблема, с которой сталкивается почти каждая женщина. Решить ее не так уж и просто.

Самым популярным способом считаются антицеллюлитные крема. В каких случаях они работают – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как вы себе представляете действие антицеллюлитного крема? Многие искренне полагают, что он впитывается и "рассасывает" жир. Но! Для того, чтобы каким-то образом повлиять непосредственно на жир, средству нужно пройти через эпидермис (поверхностный слой кожи), затем через дерму, преодолеть коллагеновую перегородку, в которую заключены жировые пакеты, потом просочиться через клеточные мембраны липидов (жировых клеток) и впитаться в жир,

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что все ткани имеют разную структуру, поэтому "для проникновения сквозь них молекулярный состав крема должен быть просто фантастическим по своей универсальности, чтобы пройти все слои и не растерять по дороге свойств".

По словам фитнес-эксперта, подобного не существует. Однако это не означает, что уходовые средства совсем бесполезны.

Убрать целлюлит можно только с помощью комплексного подхода / Фото zeleniy

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Как и когда работает антицеллюлитный крем

Антицеллюлитные средства, как правило, имею разогревающий или, наоборот, охлаждающий эффект. И то, и другое призвано через раздражение поверхностных слоев кожи стимулировать приток крови к проблемному месту. И это вполне полезно для снабжения кожи питательными веществами. Плюс поверхностный эффект увлажнения и питания кожи никто не отменял,

– добавила Екатерина Медушкина.

Антицеллюлитное средство действует: