Жир на животі і боках – проблема дуже багатьох жінок. Кожна з них намагається її вирішити, але не завжди це дається просто.

Як прибрати боки та живіт розповіла відома фітнес-тренерка Аніта Луценко.

Цікаво Як не переїдати вечорами: 4 поради, які допоможуть бути стрункою

Що допоможе позбутися від живота і боків

Харчування

Жир на животі – це все те, що ти з'їла понад норми. І тут як не бігай і не качай прес по 300 разів – не допоможе. Важливо виправити їжу! Не можна тренуватися і потім їсти все підряд і чекати, що ситуація змінитися – це нереально!

– наголосила Аніта Луценко.

Слабкі стінки живота

У подібній ситуації вас врятує вправа кегель. Також необхідно завжди тримати живіт підтягнутим. За словами фітнес-експертки, з часом це стане звичкою.

Позбутися від жиру на боках і животі допоможе харчування​ / Фото a-clinic

Корисно Антицелюлітний крем: у яких випадках він працює

Здуття

Якщо ви неправильно поєднуєте продукти харчування, може траплятися здуття. Для того щоб визначити, через що саме воно відбувається, необхідно 1-2 дні поспостерігати за собою. Так ви зможете простежити, що збільшує живіт – у всіх цей пункт індивідуальний.

Тренування тренуваннями, а на 80% результат залежить від їжі,

– резюмувала Аніта Луценко.