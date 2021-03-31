Можно делать прямо на работе: ТОП-5 полезных упражнений
Работа за компьютером может негативно влиять не только на зрение, но и на метаболизм. Это в свою очередь провоцирует набор веса.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Для того чтобы избежать появления лишних килограммов, необходимо уделять внимание своему здоровью. Какие упражнения помогут оставаться стройной и быть в тонусе, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Малоподвижный образ жизни и работа за компьютером могут привести к замедлению метаболизма и набору веса. Компенсировать недостаток движения и сохранить тело стройным помогут простые упражнения, которые можно делать прямо на рабочем месте,
– отметила Кален.
5 упражнений для здоровья и стройности
1. Подъем коленей к груди
Это упражнение укрепит мышцы пресса, улучшит обменные процессы и поможет сделать живот плоским. Сидя на стуле, выпрямляем спину, не опираясь на спинку. Ноги ставим перед собой на ширине таза. Поочередно сгибаем правую и левую, и подтягиваем к груди. В это время живот тянется к позвоночнику. Делаем по 15-20 раз на каждую ногу.
2. Касания пола со стула
Делая это упражнение, вы сможете укрепить косые мышцы пресса и убрать объемы с бедер. Садимся на стул, ставим ноги на ширине таза, выпрямляем спину и разводим руки в стороны. Корпус поворачиваем вправо и наклоняемся вперед, касаясь правой рукой носочков левой ноги. Выполняем 20-30 раз на каждую ногу.
3. Подъем на носочки
Помогает улучшить кровообращения после долгой работы за компьютером и сделать ноги красивыми и подтянутыми. Встаем ровно, ноги чуть уже ширины плеч. Приподнимаемся на носочки, опускаемся. Повторяем 20-30 раз.
Простые упражнения помогут оставаться в форме / Фото yes-fitness
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4. Колено-локоть
Это упражнение для стройной талии. Оно прокачает боковые мышцы нижней части живота и позволит уменьшить объемы. Садимся на стул с прямой спиной, не опираясь на спинку. Руки сгибаем в локтях и заводим за голову. Правое колено подтягиваем к груди и наклоняем левый локоть в его сторону. Локоть и колено должны соединиться. Делаем по 10-15 раз на каждую сторону.
5. "Ласточка"
Занятие позволяет прокачать ягодичные мышцы, сделать тело подтянутым и выносливым. Встаем возле стула, опираемся левой рукой на спинку или подлокотник. В то же время поднимаем правую руку вверх, а правую ногу отводим назад. Возвращаемся в исходное положение. Делаем по 10-15 раз, затем меняем сторону.
Если параллельно с упражнениями мы начинаем есть пищу только по голоду и до его утоления, то со временем замечаем, как тело стало подтянутым и стройным,
– резюмировала Елена Кален.
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