Можна їсти в піст і при схудненні: простий рецепт різотто з бургуром і овочами
У Великий піст вибір страв дещо обмежений, адже слід утриматися від вживання м'ясної і молочної продукції. Також за раціоном потрібно стежити під час схуднення.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Однак це зовсім не означає, що їжа не може бути смачною. Рецептом корисної страви – різотто з булгуром і овочами – поділилася відома тренерка Марина Боржемська.
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Різотто з булгуром і овочами
Інгредієнти:
- Булгур – 200 грамів.
- Мікс заморожених або свіжих овочів (стручкова квасоля, морква, цибуля, селера, кукурудза, горошок, червона квасоля, солодкий перець) – 400 грамів.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
- Часник – за смаком.
- Шпинат або зелень – для прикрашання.
- Помідор – для прикрашання.
Смачний булгур підійде для вживання в пост і при схудненні / Фото Pixabay
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Як приготувати:
Овочі пасеруємо на антипригарній сковороді, змащеній оливковою олією, протягом декількох хвилин. Додаємо сіль, перець, часник і суху зелень за смаком. Булгур варимо і додаємо до овочів. Все перемішуємо і прикрашаємо.
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