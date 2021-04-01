У Великий піст вибір страв дещо обмежений, адже слід утриматися від вживання м'ясної і молочної продукції. Також за раціоном потрібно стежити під час схуднення.

Однак це зовсім не означає, що їжа не може бути смачною. Рецептом корисної страви – різотто з булгуром і овочами – поділилася відома тренерка Марина Боржемська.

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Різотто з булгуром і овочами

Інгредієнти:

Булгур – 200 грамів.

Мікс заморожених або свіжих овочів (стручкова квасоля, морква, цибуля, селера, кукурудза, горошок, червона квасоля, солодкий перець) – 400 грамів.

Оливкова олія – 1 столова ложка.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Часник – за смаком.

Шпинат або зелень – для прикрашання.

Помідор – для прикрашання.

Смачний булгур підійде для вживання в пост і при схудненні / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Овочі пасеруємо на антипригарній сковороді, змащеній оливковою олією, протягом декількох хвилин. Додаємо сіль, перець, часник і суху зелень за смаком. Булгур варимо і додаємо до овочів. Все перемішуємо і прикрашаємо.