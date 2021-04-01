Картопля чи гречка при схудненні: Фус озвучила несподівані факти
Картопля – продукт, суперечки про який ходять постійно. Багато хто стверджує, що для схуднення від нього необхідно відмовитися.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Однак не все так однозначно. Цікаві факти про картоплю та її вплив на вагу розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Картопля – один з продуктів, навколо якого часто сперечаються. Одні стверджують, що вживаючи картоплю можна худнути, інші на 100% впевнені в зворотному. Є ті, що стверджує, що будь-яка картопля шкідлива. Для інших – це улюблена їжа. Звичайно, це не суперфуд, але має вагомі аргументи на свою користь і в більшості "гріхів" звинувачувати її не варто,
– зазначила Фус.
Цікаві факти про картоплю
За словами дієтологині, якщо ви вирішили схуднути, перше, від чого рекомендують відмовитися, – солодощі, хлібобулочні вироби, картопля, макарони і білий рис. Вона пояснила, що відносно солодощів згодна, а от картопля і макарони з твердих сортів пшениці у цьому переліку зайві.
- Енергетична цінність 100 грамів вареної у шкірці картоплі без добавок становить всього 86 ккал. Білки – 2 грами, вуглеводи – 17,1 грам, жири – 0,1 грам, харчові волокна – 2 грами. Для порівняння вона навела дані щодо гречаної каші: енергетична цінність 100 грамів – 102 ккал. Білки – 3,6 грам, вуглеводи – 17,1 грам, жири – 2,2 грам, харчові волокна – 1 грам. ⠀
Всі знають, що більш корисно вживати складні вуглеводи. Хтось задумався, що відноситься до складних вуглеводів? Правильно: клітковина і крохмаль. Так чому ж при практично однаковому змісті крохмалю у гречаній каші і картоплі прибирають картоплю? Кажуть: глікемічний індекс високий,
– пояснила Світлана Фус.
Вона уточнила, що також існує таке поняття, як глікемічне навантаження (ГН).
Картоплю можна їсти при схудненні: все залежить від методу приготування / Фото Pixabay
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Як вирахувати ГН
ГН = (глікемічний індекс х вуглеводи, г): 100 грамів.⠀
У картоплі ГН – 11, у гречаній каші – 8,5 на 100 грамів продукту.⠀
Дієтологиня розповіла, що існує шкала рівнів ГН окремих порцій їжі:
- низький показний ГН (глікемічного навантаження) – до 10;
- середній – від 11 до 19;
- високий – більше, ніж 20.
При цьому ГН здорової людини не має перевищувати 100 одиниць на добу. ⠀
Все залежить від порції і способу приготування. Так що не так страшна ця картопля,
– резюмувала Світлана Фус.
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