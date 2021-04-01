Картопля – продукт, суперечки про який ходять постійно. Багато хто стверджує, що для схуднення від нього необхідно відмовитися.

Однак не все так однозначно. Цікаві факти про картоплю та її вплив на вагу розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Картопля – один з продуктів, навколо якого часто сперечаються. Одні стверджують, що вживаючи картоплю можна худнути, інші на 100% впевнені в зворотному. Є ті, що стверджує, що будь-яка картопля шкідлива. Для інших – це улюблена їжа. Звичайно, це не суперфуд, але має вагомі аргументи на свою користь і в більшості "гріхів" звинувачувати її не варто,

– зазначила Фус.

Цікаві факти про картоплю

За словами дієтологині, якщо ви вирішили схуднути, перше, від чого рекомендують відмовитися, – солодощі, хлібобулочні вироби, картопля, макарони і білий рис. Вона пояснила, що відносно солодощів згодна, а от картопля і макарони з твердих сортів пшениці у цьому переліку зайві.

Енергетична цінність 100 грамів вареної у шкірці картоплі без добавок становить всього 86 ккал. Білки – 2 грами, вуглеводи – 17,1 грам, жири – 0,1 грам, харчові волокна – 2 грами. Для порівняння вона навела дані щодо гречаної каші: енергетична цінність 100 грамів – 102 ккал. Білки – 3,6 грам, вуглеводи – 17,1 грам, жири – 2,2 грам, харчові волокна – 1 грам.⁣⁣ ⠀

⁣⁣Всі знають, що більш корисно вживати складні вуглеводи. Хтось задумався, що відноситься до складних вуглеводів? Правильно: клітковина і крохмаль. Так чому ж при практично однаковому змісті крохмалю у гречаній каші і картоплі прибирають картоплю? Кажуть: глікемічний індекс високий,

– пояснила Світлана Фус.

Вона уточнила, що також існує таке поняття, як глікемічне навантаження (ГН).

Картоплю можна їсти при схудненні: все залежить від методу приготування​ / Фото Pixabay

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Як вирахувати ГН

ГН = (глікемічний індекс х вуглеводи, г): 100 грамів.⠀

У картоплі ГН – 11, у гречаній каші – 8,5 на 100 грамів продукту.⁣⁣⠀

Дієтологиня розповіла, що існує шкала рівнів ГН окремих порцій їжі:

низький показний ГН (глікемічного навантаження) – до 10;

(глікемічного навантаження) – до 10; середній – від 11 до 19;

– від 11 до 19; високий – більше, ніж 20.

При цьому ГН здорової людини не має перевищувати 100 одиниць на добу. ⁣⁣⠀

Все залежить від порції і способу приготування. Так що не так страшна ця картопля,

– резюмувала Світлана Фус.