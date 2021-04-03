Целлюлит – давняя проблема, с которой борются миллионы женщин. Всем известно, что для ее решения требуется комплексный подход.

Однако важно также знать, какие продукты вызывают целлюлит. ТОП-5 назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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На формирование целлюлита влияет не только питание, но сегодня поговорим именно о нем. Подготовила для вас список продуктов, которые способствуют образованию "апельсиновой корки",

– отметила Кален.

Что поможет убрать целлюлит

Она пояснила, что отказ от указанных продуктов не избавит сразу от целлюлита. Для того чтобы решить проблему, необходим комплексный подход:

обертывание;

массаж;

контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи;

отказ от вредных привычек;

активный отдых;

хороший сон;

физическая активность.

Какие продукты приводят к целлюлиту

1. Кофеин и его содержащие: кофе, крепкий чай, какао, кола

По словам Кален, кофеин в избытке нарушает кровоснабжение. Это приводит к тому, что подкожная клетчатка будет усиливать образование целлюлита.

2. Сладости, продукты содержащие сахар (конфеты, газированные сладкие напитки и т.д.)

Употребление перечисленных продуктов приводит к высокому уровню глюкозы в крови, из-за чего усиливается синтез инсулина.

Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита,

– пояснила фитнес-эксперт.

Сладости провоцируют появление целлюлита / Фото Pixabay

3. Соль

Чрезмерное потребление соли задерживает жидкость в организме и усиливает отечность, что в свою очередь провоцирует формирование целлюлита.

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Соль задерживает жидкость в организме / Фото Pixabay

4. Полуфабрикаты и фастфуд

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому оказывают на организм такое же действие, как и сахар. Также в них много ароматизаторов, красителей, подсластителей, которые вызывают нарушение крово- и лимфообращения.

Фастфуд ускорит появление целлюлита / Фото Pixabay

5. Алкоголь

Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом),

– предупредила Елена Кален.