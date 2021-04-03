Какие продукты вызывают целлюлит: ТОП-5
Целлюлит – давняя проблема, с которой борются миллионы женщин. Всем известно, что для ее решения требуется комплексный подход.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Однако важно также знать, какие продукты вызывают целлюлит. ТОП-5 назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Интересно Почему вы не худеете: 10 причин
На формирование целлюлита влияет не только питание, но сегодня поговорим именно о нем. Подготовила для вас список продуктов, которые способствуют образованию "апельсиновой корки",
– отметила Кален.
Что поможет убрать целлюлит
Она пояснила, что отказ от указанных продуктов не избавит сразу от целлюлита. Для того чтобы решить проблему, необходим комплексный подход:
- обертывание;
- массаж;
- контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи;
- отказ от вредных привычек;
- активный отдых;
- хороший сон;
- физическая активность.
Какие продукты приводят к целлюлиту
1. Кофеин и его содержащие: кофе, крепкий чай, какао, кола
По словам Кален, кофеин в избытке нарушает кровоснабжение. Это приводит к тому, что подкожная клетчатка будет усиливать образование целлюлита.
2. Сладости, продукты содержащие сахар (конфеты, газированные сладкие напитки и т.д.)
Употребление перечисленных продуктов приводит к высокому уровню глюкозы в крови, из-за чего усиливается синтез инсулина.
Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита,
– пояснила фитнес-эксперт.
Сладости провоцируют появление целлюлита / Фото Pixabay
3. Соль
Чрезмерное потребление соли задерживает жидкость в организме и усиливает отечность, что в свою очередь провоцирует формирование целлюлита.
Полезно Что есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов на ужин
Соль задерживает жидкость в организме / Фото Pixabay
4. Полуфабрикаты и фастфуд
Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому оказывают на организм такое же действие, как и сахар. Также в них много ароматизаторов, красителей, подсластителей, которые вызывают нарушение крово- и лимфообращения.
Фастфуд ускорит появление целлюлита / Фото Pixabay
5. Алкоголь
Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом),
– предупредила Елена Кален.
Поделиться новостью