Які продукти викликають целюліт: ТОП-5
Целюліт – давня проблема, з якою борються мільйони жінок. Всім відомо, що для її вирішення потрібен комплексний підхід.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Однак важливо також знати, які продукти викликають целюліт. ТОП-5 назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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На формування целюліту впливає не тільки харчування, але сьогодні поговоримо саме про нього. Підготувала для вас список продуктів, які сприяють утворенню "апельсинової кірки",
– зазначила Кален.
Що допоможе прибрати целюліт
Вона пояснила, що відмова від зазначених продуктів не позбавить відразу від целюліту. Для того щоб вирішити проблему, необхідний комплексний підхід:
- обгортання; масаж;
- контрастний душ для поліпшення мікроциркуляції шкіри;
- відмова від шкідливих звичок;
- активний відпочинок;
- хороший сон;
- фізична активність.
Які продукти призводять до целюліту
1. Кофеїн та напої, що його містять: кава, міцний чай, какао, кола
За словами Кален, кофеїн у надлишку порушує кровопостачання. Це призводить до того, що підшкірна клітковина буде посилювати утворення целюліту.
2. Солодощі, продукти, які містять цукор (цукерки, газовані солодкі напої і т.д.)
Вживання перерахованих продуктів призводить до високого рівня глюкози у крові, через що посилюється синтез інсуліну.
Саме цей гормон підсилює утворення жиру у підшкірній жировій клітковині. Крім цього, цукор при надмірному надходженні викликає пошкодження поверхні судин і зниження їх еластичності. Проявляється це у вигляді набряків і посилення целюліту,
– пояснила фітнес-експертка.
Солодощі провокують появу целюліту / Фото Pixabay
3. Сіль
Надмірне споживання солі затримує рідину в організмі і підсилює набряклість, що у свою чергу провокує формування целюліту.
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Сіль затримує рідину в організмі / Фото Pixabay
4. Напівфабрикати і фастфуд
Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тому чинять на організм таку ж дію, як і цукор. Також в них багато ароматизаторів, барвників, підсолоджувачів, які викликають порушення крово- і лімфообігу.
Фастфуд прискорить появу целюліту / Фото Pixabay
5. Алкоголь
Практично всі спиртні напої стимулюють надлишковий синтез естрогену. Це жіночий статевий гормон, який стимулює відкладення жиру і утворення целюліту (саме тому жінки частіше страждають целюлітом),
– попередила Олена Кален.
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