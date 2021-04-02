З кожним днем все більше людей стають прихильниками здорового способу життя і намагаються позбутися зайвих кілограмів. Особливо це актуально з наближенням літа.

Не всім вдається швидко знизити вагу. 10 причин, чому так відбувається, назвала лікарка-дієтологиня Катерина Кутіна.

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Чому не вдається схуднути

1. Ви їсте занадто мало. Різке зниження калорій є для організму сигналом тривоги і він починає запасатися.

2. Ви їсте занадто багато. Будь-яка їжа має свою калорійність, яку слід враховувати. Наприклад, в 100 грамах горіхів – близько 600 ккал. Цим не можна нехтувати.

3. Ви не стежите за тим, що їсте. За словами дієтологині, люди, які ведуть щоденники харчування худнуть швидше, ніж ті, хто цього не робить.

4. Ви п'єте зайві калорії. Фреш, лате або келих вина – теж досить калорійні. Ви можете не їсти, але випивати при цьому зайві калорії. Тільки у чистій воді немає калорій.

5. Ви їсте мало білка.

Дослідження і практика показують, що ті, хто дотримується високобілкового сніданку, відчувають менше почуття голоду протягом дня,

– уточнила Кутіна.

Вживайте достатню кількість білка / Фото Pixabay

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6. Ви переїдаєте. Вживання їжі на бігу, перед телевізором, з телефоном та ін. призводить до переїдання.

7. Ви не п'єте воду.

В одному дослідженні люди, які випивали 500 мілілітрів води за 30 хвилин до їжі, втрачали на 44% більше ваги, ніж ті, хто цього не робив,

– розповіла Кутіна.

8. Ви не їсте цільну їжу. Цілісні продукти є дуже ситними і надовго дають насичення.

9. Ви нехтуєте сном. Недолік сну є одним з найбільш серйозних факторів ризику ожиріння.

10. Ви дуже довго сиділи на "дієті". Якщо протягом багатьох місяців ви худнули – вас міг "наздогнати" ефект плато. Зробіть перерву, збільште калорії, більше відпочивайте і займіться силовими тренуваннями.

Зосередьтеся на харчуванні свого тіла, а не на його позбавленні, і нехай втрата ваги буде природним побічним ефектом,

– резюмувала Кутіна.