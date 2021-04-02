С каждым днем все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни и стараются избавиться от лишних килограммов. Особенно это актуально с приближением лета.

Не всем удается быстро снизить вес. 10 причин, почему так происходит, назвала врач-диетолог Екатерина Кутина.

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Почему не получается похудеть

1. Вы едите слишком мало. Резкое снижение калорий является для организма сигналом тревоги и он начинает запасаться.

2. Вы едите слишком много. Любая еда имеет свою калорийность, которую следует учитывать. Например, в 100 граммах орехов – около 600 ккал. Этим нельзя пренебрегать.

3. Вы не следите за тем, что едите. По словам диетолога, люди, которые ведут дневники питания худеют быстрее, чем те, кто этого не делает.

4. Пьете лишние калории. Фреш, латте или бокал вина – тоже достаточно калорийны. Вы можете не есть, но выпивать при этом лишние калории. Только в чистой воде нет калорий.

5. Едите мало белка.

Исследования и практика показывают, что те, кто придерживается высокобелкового завтрака, испытывают меньше чувство голода в течение дня,

– уточнила Кутина.

Употребляйте достаточное количество белка / Фото Pixabay

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6. Вы переедаете. Употребление пищи на бегу, перед телевизором, с телефоном и пр. приводит к перееданию.

7. Вы не пьете воду.

В одном исследовании люди, которые выпивали 500 миллилитров воды за 30 минут до еды, теряли на 44% больше веса, чем те, кто этого не делал,

– рассказала Кутина.

8. Вы не едите цельную пищу. Цельные продукты являются очень сытными и надолго дают насыщение.

9. Вы пренебрегаете сном. Недостаток сна является одним из наиболее серьезных факторов риска ожирения.

10. Вы слишком долго сидели на "диете". Если в течение многих месяцев вы худели – вас мог "догнать" эффект плато. Сделайте перерыв, увеличьте калории, больше отдыхайте и займитесь силовыми тренировками.

Сосредоточьтесь на питании своего тела, а не на его лишении, и пусть потеря веса будет естественным побочным эффектом,

– резюмировала Кутина.