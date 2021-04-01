На работе, когда время ограничено, под руку попадаются различные продукты. Чаще всего – пищевой "мусор", от которого увеличивается вес.

Однако в офисе также можно правильно и вкусно питаться, если приделить этому вопросу немного времени. Какие блюда подойдут для употребления на работе – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Некоторые люди игнорируют чувство голода на работе. Из-за авралов и дедлайнов они не находят времени для приема пищи или выбирают съесть что-то на ходу. В такой ситуации к вечеру может произойти срыв и человек съест намного больше, чем нужно телу. Если ситуация повторяется ежедневно, то вес будет прибавляться,

– отметила Кален.

ТОП-5 полезных блюд для работы

Салат из зеленых овощей. Вам потребуются: пекинская капуста, огурцы, зеленый лук, укроп, сыр или брынза. Все нарезаем кубиками, заправляем оливковым маслом и соком лимона.

По словам Кален, зелень является источником клетчатки, железа и антиоксидантов, отлично влияет на пищеварительную систему и работу кишечника. Кроме того, переваривая зелень, организм тратит больше энергии, чем потребляет. В то же время в сыре содержится казеин, который утоляет голод и ускоряет метаболизм.

Котлеты на пару из индейки. Ингредиенты: мясо индейки – 500 – 600 грамм, репчатый лук, петрушка, соль и перец – по вкусу. Мясо мелко нарезаем, добавляем порезанный лук и зелень, специи. Формируем котлеты и готовим на пару или в духовке 20 минут.

Эксперт пояснила, что в индейке больше белка и меньше жира, чем в курице. Она на длительное время утоляет голод.

Сэндвичи из цельнозернового хлеба. Берем листья салата, запеченное мясо курицы, авокадо и натуральный йогурт. Авокадо разминаем и перемешиваем с йогуртом, намазываем на хлеб, сверху кладем лист салата и курицу.

Вкусные сэндвичи – отличный вариант для офиса / Фото povar

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Овсяный смузи. Нам потребуются: цельнозерновые овсяные хлопья, банан, натуральный йогурт. Хлопья заливаем кипятком и оставляем на 3 минуты. Затем измельчаем в блендере вместе с бананом и заправляем йогуртом.

Овсянка содержит клетчатку, белковые соединения, жирные и органические кислоты, активирует обменные процессы. В сочетании с бананом она надолго утоляет голод.

Салат из сельдерея с яйцом. Ингредиенты: вареные яйца – 3 штуки, стебли сельдерея, огурец, укроп, оливковое масло. Яйца и овощи нарезаем кубиками, добавляем масло, соль и укроп по вкусу. Заправляем натуральным йогуртом.

Яйца – источник протеинов с незаменимыми аминокислотами. Они надолго сохраняют чувство сытости. В то же время зеленые овощи содержат большое количество клетчатки и помогают организму вывести лишнюю жидкость. Добавляя в рацион это вкусное и полезное блюдо, мы гораздо быстрее стройнеем,

– резюмировала Елена Кален.