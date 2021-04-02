Що їсти ввечері при схудненні: 6 корисних продуктів
Багато хто вважає, що для зниження ваги потрібно відмовитися від вечері. Однак таке рішення доволі часто призводить до зривів.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Обмежуючи себе в їжі вечорами, багато хто починає вживати все, що попадеться під руку. Які продукти на вечерю не зашкодять фігурі – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
Цікаво Що їсти на роботі, щоб не набирати вагу: 5 корисних ідей
Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому, знаєте, краще все ж дозволити собі невелику вечерю,
– зазначила Кален.
Що їсти на вечерю
- Свіжі і тушковані овочі. Вони не створюють тяжкості у шлунку і перетравлюються протягом 30-40 хвилин.
- Кисломолочні продукти. Містять білок, благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту і допоможуть знизити вагу.
- Яйця з овочами. Візьміть білки і жовток від 1 яйця, наріжте їх, додайте селеру та інші овочі. Ця низькокалорійна страва – відмінний варіант для вечері.
- Нежирна риба. Морепродукти засвоюються швидше, ніж свинина і яловичина.
- Курка або індичка. М'ясо запечіть або приготуйте на пару. Можна зробити сендвіч з хлібців.
- Нежирний сир (Адигейський, бринза або моцарелла). Він містить казеїн, який швидко втамовує голод і прискорює метаболізм.
Смачна риба є відмінною вечерею / Фото Pixabay
Читайте Чому ви не худнете: 10 причин
Як правильно їсти
- Вечеряти необхідно лише у тому випадку, якщо ви відчуваєте голод, і рівно стільки, щоб його вгамувати.
- Останній прийом їжі має бути за 3 години до сну.
- Вечорами їжте з маленької тарілки. За словами Олени Кален, цей психологічний виверт допоможе їсти менше.
Курку можна їсти за 3 години до сну / Фото Pixabay
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter