Многие считают, что для снижения веса нужно отказаться от ужина. Однако такое решение довольно часто приводит к срывам.

Ограничивая себя в еде по вечерам, многие начинают есть все, что попадется под руку. Какие продукты на ужин не навредят фигуре – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому, знаете, лучше все же позволить себе небольшой ужин,

– отметила Кален.

Что есть на ужин

Свежие и тушеные овощи. Они не создают тяжести в желудке и перевариваются в течение 30-40 минут. Кисломолочные продукты. Содержат белок, благотворно влияют на работу ЖКТ и помогут снизить вес Яйца с овощами. Возьмите белки и желток от 1 яйца, нарежьте их, добавьте сельдерей и другие овощи. Это низкокалорийное блюдо – отличный вариант для ужина. Нежирная рыба. Морепродукты усваиваются быстрее, чем свинина и говядина. Курица или индейка. Мясо запеките или приготовьте на пару. Можно сделать сэндвич из хлебцов. Нежирный сыр (Адыгейский, брынза или моцарелла). Он содержит казеин, который быстро утоляет голод и ускоряет метаболизм.

Вкусная рыба является отличным ужином / Фото Pixabay

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Как правильно есть

Ужинать необходимо только в том случае, если вы чувствуете голод, и ровно столько, чтобы его утолить. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. По вечерам ешьте из маленькой тарелки. По словам Елены Кален, эта психологическая уловка поможет есть меньше.

Курицу можно есть за 3 часа до сна / Фото Pixabay