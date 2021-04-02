Что есть вечером при похудении: 6 полезных продуктов на ужин
Многие считают, что для снижения веса нужно отказаться от ужина. Однако такое решение довольно часто приводит к срывам.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Ограничивая себя в еде по вечерам, многие начинают есть все, что попадется под руку. Какие продукты на ужин не навредят фигуре – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Интересно Что есть на работе, чтобы не набирать вес: 5 полезных идей
Жесткий запрет часто заканчивается срывом. Поэтому, знаете, лучше все же позволить себе небольшой ужин,
– отметила Кален.
Что есть на ужин
- Свежие и тушеные овощи. Они не создают тяжести в желудке и перевариваются в течение 30-40 минут.
- Кисломолочные продукты. Содержат белок, благотворно влияют на работу ЖКТ и помогут снизить вес
- Яйца с овощами. Возьмите белки и желток от 1 яйца, нарежьте их, добавьте сельдерей и другие овощи. Это низкокалорийное блюдо – отличный вариант для ужина.
- Нежирная рыба. Морепродукты усваиваются быстрее, чем свинина и говядина.
- Курица или индейка. Мясо запеките или приготовьте на пару. Можно сделать сэндвич из хлебцов.
- Нежирный сыр (Адыгейский, брынза или моцарелла). Он содержит казеин, который быстро утоляет голод и ускоряет метаболизм.
Вкусная рыба является отличным ужином / Фото Pixabay
Читайте Почему вы не худеете: 10 причин
Как правильно есть
- Ужинать необходимо только в том случае, если вы чувствуете голод, и ровно столько, чтобы его утолить.
- Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.
- По вечерам ешьте из маленькой тарелки. По словам Елены Кален, эта психологическая уловка поможет есть меньше.
Курицу можно есть за 3 часа до сна / Фото Pixabay
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter