Все знают, что картофель – очень спорный продукт питания. Люди, которые худеют, знают, что он может провоцировать увеличение веса.

Однако все зависит от способа его приготовления. В каких случаях картофель становится опасным для фигуры – рассказала диетолог Светлана Фус.

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В каких случаях картофель вредит фигуре

1. Чипсы

По словам Светланы Фус, это "прессованный крахмал", который пропитан маслом, заправлен солью, перцем и часто содержит искусственные ароматизаторы и вкусовые добавки.

Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 грамм зашкаливает: 500 – 550 ккал,

– отметила диетолог.

2. Картофель фри

Это блюдо крайне не рекомендуется употреблять тем, кто следит за здоровьем желудка и своим весом. Его калорийность – порядка 400 ккал на 100 грамм. Фус пояснила, что жарка является худшим для здоровья способом приготовления еды. Это связано с тем, что при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. Кроме того, чем румянее корочка жареного картофеля, тем более она вредна. Также этот продукт является источником опасных трансжиров.⁣⁣⠀

Жареный картофель опасен для фигуры / Фото Pixabay

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3. Картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом

Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во-первых – неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых – количество картофеля. Если так готовить – ее можно съесть довольно много,

– добавила Светлана Фус.

При этом диетолог подчеркнула, что картофель может быть полезным, если его правильно приготовить.