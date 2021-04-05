Пісний салат з кіноа і грибами: як його приготувати смачно і швидко
У Великий піст кожен замислюється над тим, що смачного і цікавого приготувати. Їжа швидка набридає, тому починаються пошуки чогось нового.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Однією з таких страв є салат з кіноа і грибами. Рецептом поділилася відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Нам знадобиться:
- Кіноа – 200 грамів у готовому вигляді.
- Печериці – 200 грамів.
- Авокадо – 1 штука.
- Шпинат – 25 грамів.
- Листя салат – 50 грамів.
- Помідори Черрі – 5 штук.
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
- Лимонний сік – 1 чайна ложка.
- Кунжут – за смаком.
Смачний салат готується досить швидко і просто / Фото queenofvegan
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Як готувати:
- Кіноа необхідно заздалегідь замочити у холодній воді на 30 – 40 хвилин. Відварюємо його до готовності (близько 20 – 30 хвилин).
- Гриби нарізаємо і обсмажуємо до золотистого кольору.
- Авокадо та помідори нарізаємо шматочками.
- До відвареного кіноа додаємо листя салату і шпинат, викладаємо все на тарілку.
- Додаємо гриби, авокадо і шматочки черрі. Поливаємо салат оливковою олією, змішаною з лимонним соком.
- Перед подачею посипаємо салат насінням кунжуту.
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