У Великий піст кожен замислюється над тим, що смачного і цікавого приготувати. Їжа швидка набридає, тому починаються пошуки чогось нового.

Однією з таких страв є салат з кіноа і грибами. Рецептом поділилася відома фітнес-тренерка Марина Боржемська. За темою Що їсти вранці для схуднення: ТОП-3 сніданки Нам знадобиться: Кіноа – 200 грамів у готовому вигляді.

Печериці – 200 грамів.

Авокадо – 1 штука.

Шпинат – 25 грамів.

Листя салат – 50 грамів.

Помідори Черрі – 5 штук.

Оливкова олія – 1 столова ложка.

Лимонний сік – 1 чайна ложка.

Кунжут – за смаком. Смачний салат готується досить швидко і просто​ / Фото queenofvegan Цікаво Коли картопля небезпечна для фігури: дієтологиня назвала 3 пункти Як готувати: Кіноа необхідно заздалегідь замочити у холодній воді на 30 – 40 хвилин. Відварюємо його до готовності (близько 20 – 30 хвилин).

Гриби нарізаємо і обсмажуємо до золотистого кольору.

Авокадо та помідори нарізаємо шматочками.

До відвареного кіноа додаємо листя салату і шпинат, викладаємо все на тарілку.

Додаємо гриби, авокадо і шматочки черрі. Поливаємо салат оливковою олією, змішаною з лимонним соком.

Перед подачею посипаємо салат насінням кунжуту. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)