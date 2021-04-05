В Великий пост каждый задумывается над тем, что вкусного и интересного приготовить. Пища быстро надоедает, поэтому начинаются поиски чего-то нового.

Одним из таких блюд является салат с киноа и грибами. Рецептом поделилась известная фитнес-тренер Марина Боржемская. По теме Что есть утром для похудения: ТОП-3 завтрака Нам понадобится: Киноа – 200 грамм в готовом виде.

Шампиньоны – 200 грамм.

Авокадо – 1 штука.

Шпинат – 25 грамм.

Листья салат – 50 грамм.

Помидоры Черри – 5 штук.

Оливковое масло – 1 столовая ложка.

Лимонный сок – 1 чайная ложка.

Кунжут – по вкусу. Вкусный салат готовится довольно быстро и просто / Фото queenofvegan Интересно Когда картофель опасен для фигуры: диетолог назвала 3 пункта Как готовить: Киноа необходимо заранее замочить в холодной воде на 30 – 40 минут. Отвариваем его до готовности (около 20 – 30 минут).

Грибы нарезаем и обжариваем до золотистого цвета.

Авокадо и помидоры нарезаем дольками.

К отваренному киноа добавляем листья салата и шпинат, выкладываем все на тарелку.

Добавляем грибы, авокадо и дольки черри. Поливаем салат оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Перед подачей посыпаем салат семенами кунжута. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)