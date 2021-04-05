Постный салат с киноа и грибами: как его приготовить вкусно и быстро
В Великий пост каждый задумывается над тем, что вкусного и интересного приготовить. Пища быстро надоедает, поэтому начинаются поиски чего-то нового.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из таких блюд является салат с киноа и грибами. Рецептом поделилась известная фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Нам понадобится:
- Киноа – 200 грамм в готовом виде.
- Шампиньоны – 200 грамм.
- Авокадо – 1 штука.
- Шпинат – 25 грамм.
- Листья салат – 50 грамм.
- Помидоры Черри – 5 штук.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
- Лимонный сок – 1 чайная ложка.
- Кунжут – по вкусу.
Вкусный салат готовится довольно быстро и просто / Фото queenofvegan
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Как готовить:
- Киноа необходимо заранее замочить в холодной воде на 30 – 40 минут. Отвариваем его до готовности (около 20 – 30 минут).
- Грибы нарезаем и обжариваем до золотистого цвета.
- Авокадо и помидоры нарезаем дольками.
- К отваренному киноа добавляем листья салата и шпинат, выкладываем все на тарелку.
- Добавляем грибы, авокадо и дольки черри. Поливаем салат оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Перед подачей посыпаем салат семенами кунжута.
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